Innsbruck — Der Winter hat Tirol fest im Griff. Nach heftigen Schneefällen am Sonntag hat es auch in der Nacht auf Montag vielerorts wieder Dutzende Zentimeter Neuschnee gegeben. Die Lawinengefahr ist im ganzen Land stark angestiegen, in Teilen des Bundeslandes wurde am Vormittag erstmals seit 1999 die höchste Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen. Das Land Tirol rät für die betroffenen Gebiete von Aktivitäten außerhalb von Gebäuden nach Möglichkeit ab. Nicht notwendige Autofahrten und der Aufenthalt im Freien sind zu vermeiden. Die starken Schneefälle der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass zahlreiche Straßen und Wanderwege wegen akuter Lawinengefahr gesperrt und Zugverbindungen eingestellt werden mussten.

Nach Angaben des ÖAMTC wurden in Westösterreich rund 30 Straßenzüge gesperrt. St. Anton und das hintere Paznauntal mit den Tourismusorten Kappl, Ischgl und Galtür sind von der Außenwelt abgeschnitten, Tausende Touristen und Einheimische sind eingeschneit. Die Lawinenkommission war im Dauereinsatz und musste in vielen Landesteilen die Situation ständig neu bewerten.

Die Arlbergstraße (B197) wird am Montag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr für all jene geöffnet, die St. Anton verlassen wollen. Nach St. Anton hineinfahren wird jedoch weiterhin nicht möglich sein. Nach 17.00 Uhr soll die Straße aufgrund der großen Lawinengefahr wieder komplett gesperrt werden.

Straßensperren vor allem im Oberland

Wegen der angespannten Situation gibt es vor allem im Tiroler Oberland zahlreiche Straßensperren. Neben dem Arlberg sind auch die Reschenstraße zwischen Kajetansbrücke und Reschenpass in beide Richtungen, die Paznauntalstraße ab Pians, die Lechtalstraße zwischen Holzgau und Steeg sowie zwischen Steeg und der Landesgrenze Vorarlberg, die Fernpassstraße zwischen Biberwier und Nassereith, die Sellraintalstraße zwischen Sellrain und Kühtai, die Leutascher Landesstraße zwischen Leutasch und der Staatsgrenze Mittenwald, die Pitztalstraße zwischen St. Leonhard und Mandarfen, die Kaunertal Landesstraße zwischen Prutz und Kaunertal, die Stanzertal Landesstraße bei der Straßenkreuzung Flirsch zwischen St. Jakob und Pians, die Ranalter Landesstraße im Stubaital zwischen Ranalt und der Muttererbergalm, die Mötzer Landesstraße zwischen der Autobahnausfahrt Mötz und Mieming, die Kühtai Landesstraße zwischen Ochsengarten und Kühtai, die Plansee Landesstraße zwischen Breitenwang und der Staatsgrenze, die Kaiserer Landesstraße zwischen Kaisers und der Straßenkreuzung Steeg sowie die Spisser Landesstraße zwischen der Staatsgrenze Spiss und der Straßenkreuzung Kajetansbrücke gesperrt. Zusätzlich meldete die Landespolizeidirektion gegen Mittag, dass auch der Achenpass auf deutscher Seite gesperrt wurde. Der Zentralraum Tirol ist von Norden kommend nur noch über die Inntalautobahn über Kufstein/Kiefersfelden, über die Walchseestraße oder über die Arlberg Schnellstraße zu erreichen.

Die Asfinag appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, auch die Fahrweise entsprechend anzupassen. Insgesamt 50 Winterdienstfahrzeuge sorgen wegen der starken Schneefälle auf der Inntal- und auf der Brenner-Autobahn sowie auf der Arlberg Schnellstraße für Ordnung.

Behinderungen im Bahnverkehr Auch im Bahnverkehr kommt es zu Behinderungen. Wegen akuter Lawinengefahr musste der Zugverkehr auf der Arlbergstrecke zwischen Landeck-Zams und Bludenz eingestellt werden. Ein Schienenersatzverkehr durch den Arlbergtunnel — und damit ohne Halt in St. Anton — wurde eingerichtet.

Laut ÖBB beträgt der Zeitverlust für Reisende rund 25 Minuten. Da St. Anton bis auf Weiteres nicht erreichbar ist, haben die ÖBB gestern angekündigt, Ersatzunterkünfte bereitzustellen. Bahnreisende mit dem ursprünglichen Ziel St. Anton sollen sich an den Bahnhöfen Landeck-Zams bzw. Bludenz wenden, für sie stellen die ÖBB gemeinsam mit dem Tourismusverband Tirol West Ersatzunterkünfte im Raum Landeck zur Verfügung.

Für Reisende aus Richtung Westen nach St. Anton werden ebenfalls Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. „Die Lawinenkommission hat in der Früh die Lage neu bewertet, wir warten derzeit auf die Ergebnisse", so ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Die Strecke wird vorerst bis Dienstag, 9 Uhr, gesperrt bleiben. Zwischen Telfs und Innsbruck waren in der Früh wegen der starken Schneefälle nur eingeschränkt Fahrten möglich, Pendlerzüge waren wegen ausgefallener Verbindungen dann stark überfüllt.

Die Witterungseinflüsse haben auch Auswirkungen auf die Karwendel-Strecke. Wegen eines Oberleitungsschadens bei Hochzirl konnte die Karwendelbahn zwischen Innsbruck und Seefeld nicht fahren, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Auch die Streckenführung nach Mittenwald war wegen der hohen Lawinengefahr unterbrochen. Diese Sperre ist auch gegen Mittag noch nicht aufgehoben worden. Die Einrichtung eines Schienenersatzverkehres war wegen der Straßenverhältnisse nicht möglich. Reisende Richtung Garmisch-Partenkirchen mussten großräumig über Innsbruck - Kufstein - München nach Garmisch-Partenkirchen ausweichen. Über die Dauer der Sperre war nichts bekannt.

10.000 Touristen im eingeschlossenen Paznauntal

Das Land Tirol riet Bewohnern und Touristen in den betroffenen Lawinengebieten mit der Stärke 5 dazu, nicht notwendige Autofahrten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden. In Galtür war die Situation am Montag trotz der höchsten Lawinenwarnstufe entspannt. Erinnerungen an die Katastrophe aus dem Jahr 1999 kämen nicht hoch, so Bürgermeister Anton Mattle gegenüber der APA. Seither sei enorm viel in die Lawinenverbauung investiert worden. Mattle ging davon aus, das die Paznauntalstraße im Lauf des Dienstags wieder geöffnet werden kann.

Insgesamt sind im Paznauntal rund 10.000 Touristen eingeschlossen. Es gibt derzeit keine Ausnahmen für die Ausreise. Sicherheit gehe vor, betonte Alfons Parth, Obmann des Tourismusverbands Paznaun-Ischgl, gegenüber der APA. "Alle müssen sich an die Absperrung halten", sagte Parth. Obwohl es immer wieder welche gebe, die die Situation nicht verstehen, sei die Stimmung keineswegs schlecht. "Es gibt immerhin viel Schlimmeres, als im Paznauntal eingeschlossen zu sein", witzelte Parth.

Zusätzliche Hubschrauber für Tirol

„Die außergewöhnliche Niederschlagssituation erfordert ein spezielles Einsatzmanagement", betonte Landeshauptmann Günther Platter. Deshalb stellte das Militärkommando Tirol einen Agusta-Bell-212-Hubschrauber vom Stützpunkt Vomp in die Landecker Pontlatzkaserne ab. Angefordert sind außerdem noch drei weitere Transport-Hubschrauber des Bundesheeres zur Stationierung in Landeck. Im Dauereinatz befindet sich auch der Landeshubschrauber, um die Lawinenkommissionen im ganzen Land mit Erkundungsflügen zu unterstützen. Außerdem wurden vier Ausbilder des Landes Tirol für die Lawinenkommissionen nach Landeck verlegt. Die Polizei stellt zudem noch einen weiteren Hubschrauber für Tirol in Bereitschaft.

Wetterbesserung in Sicht



Die Wetterprognosen für heute sagen weiteren Schneefall voraus: Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist in der Früh mit starken und länger anhaltenden Schneefällen aus Norden zu rechnen. Es herrschen winterliche Verhältnisse mit Schwerpunkt im Oberland. Verschnaufpause für die betroffenen Orte, immerhin kamen laut UBIMET alleine im Arlberggebiet 1,5 Meter Schnee zusammen, in Seefeld wurden 1,46 Meter Schnee gemeldet. Sogar in niedrig gelegenen Orten, wie etwa Kössen auf 589 Metern Seehöhe wurden noch 76 Zentimeter Schnee gemessen.

Im Außerfern und Arlberggebiet geht der Schnee unter 1200 bis 1500 Metern am Vormittag bald in Regen über, inneralpin dürfte dies dann am Nachmittag der Fall sein. Am Dienstag klingen Regen und Schneefall ab, es wird sonnig und milder. Am Mittwoch dürfte es nebelig werden, ab Donnerstag dann föhnig. Die Lawinensituation entspannt sich aber nur langsam. Durch die höheren Temperaturen steigt die Gefahr von Nassschneelawinen wieder an. (np, rena, APA, TT)