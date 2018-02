Innsbruck – Die erste Hälfte der Semesterferien ist vor allem für alle Skifahrer und Snowboarder perfekt: Der Montag brachte eine Portion Neuschnee bis in die Täler. Am Dienstag übernimmt die Sonne das Regiment am Himmel. Nach derzeitigen Prognosen machen sich ab Donnerstag jedoch Wolken breit, es wird wärmer. Für Freitag sagen die Meteorologen dann Schneeregen und Regen voraus.

Die Schauer, die auch die Tiroler Täler in eine Schneedecke gehüllt haben, klingen im Laufe des Montags langsam ab. Wolkenlücken sind aber noch selten. Es ist kalt: Tagsüber wird es nicht mehr als +2 Grad haben, in der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu -10 Grad.

Tiroler Faschingsfinale im Sonnenschein

Faschingsfans sollten sich am Dienstag warm anziehen: Nach der frostigen Nacht klettert das Quecksilber untertags nicht über +1 Grad hinauf. Im Oberland und im Außerfern zeigt sich schon bald die Sonne, ab dem Vormittag lässt sie dann auch von Innsbruck bis ins Unterland Nebel und Wolken dahinschmelzen.

Wen es in den Ferien nach Osten zieht, der hat weniger Glück mit dem Wetter: Von kurzen Auflockerungen abgesehen ist es oft wolkenverhangen und von Salzburg ostwärts schneit es noch örtlich ein wenig. Im Tagesverlauf ist vor allem im Nordburgenland und im östlichen Niederösterreich auch mäßiger Schneefall möglich. Der Wind kommt schwach bis mäßig, am Alpenostrand und im Burgenland auch lebhaft, aus West bis Nord.

Auf Sonne folgt Warmfront mit Regen

Einen strahlend schönen Wintertag versprechen die Meteorolgen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für Tirol am Aschermittwoch. Der Tag beginnt klirrend kalt mit zweistelligen Minusgraden. Im Unterland kann es am Morgen noch flachen Frühnebel geben, aber der hat nur wenig Überlebenschancen.

Über der Osthälfte Österreichs beginnt der Mittwoch noch wolkenverhangen. Bis zum Abend lösen sich dann aber überall die Wolken auf.

Für Donnerstag sehen die Prognosen in Tirol dann nicht mehr sonnig aus. Von Westen her zieht eine Warmfront auf. Nach derzeitigem Stand zieht es zwar mehr und mehr zu, aber zumindest soll es bis zum Abend weitgehend trocken bleiben. In der Nacht setzt dann Schneefall ein, aus dem später Schneeregen wird. Die Schneefallgrenze steigt auf rund 1500 Meter.

Verregneter Freitag

In einer markanten Westströmung liegt am Freitag eine Störung mit dichten Wolken und verbreiteten Niederschlägen an der Alpennordseite. Die Schneefallgrenzen liegen tagsüber dabei im Westen um 1300 Meter, im Osten um 400 Meter. Ergiebiger regnen und schneien kann es dabei im Nordstau. Alpensüdseitig ist es zumeist trocken und auch nur veränderlich bewölkt. Nebelfelder lösen sich hier ebenfalls rasch auf. Es bleibt schwach windig mit Frühtemperaturen von Ost nach West bei -4 bis +4 Grad und Tageshöchsttemperaturen von +1 bis +8 GradGrad. (TT.com, APA)