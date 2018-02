Von Marco Witting

Innsbruck — Zapfig. Richtig zapfig. Wer gestern Früh die Nase aus dem Haus steckte, der musste ganz schnell feststellen, dass der Winter heuer nicht nur viel Schnee auf Lager hat, sondern auch Eiseskälte. Minus 22,7 Grad in Seefeld, minus 22,5 Grad in St. Leonhard im Pitztal und minus 21,6 Grad in Tannheim — Tirol präsentierte sich am Mittwoch als Eiskasten Österreichs. Aber auch in der Nacht auf Donnerstag war es nicht wesentlich viel wärmer: In Seefeld wurden noch minus 20,4 Grad gemessen, in Tannheim minus 18,7 Grad.

Monika Weis, Meteorologin bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, kann aber schon leichte Entwarnung geben. Denn das Schlimmste ist überstanden. „Es wird auch in der Nacht auf Donnerstag wohl nicht mehr ganz so kalt." Schon in der Nacht könnten die ersten Wolkenfelder aufziehen, die dann dafür sorgen würden, dass die Temperaturen nicht mehr ganz so tief sinken wie am Mittwoch.

Wer sich in den Semesterferien gestern auf die Piste wagte, der konnte sich zwar über strahlenden Sonnenschein freuen. Gerade in der Höhe war es aber für die Wintersportler bitterkalt. So zeigte das Thermometer am Pitztaler Gletscher gegen 14 Uhr immer noch nur minus 15,8 Grad an. Auch am Patscherkofel bibberten die Skifahrer bei minus 11,9 Grad.

Heute wird das Wetter dann deutlich unbeständiger. Vom Außerfern her ziehen Wolken auf, die Temperaturen steigen — allerdings bringt die Front auch wieder Regen bzw. Schnee zurück. Am Freitag kann die Schneefallgrenze dann laut Weis auf bis zu 1500 Meter Seehöhe steigen.

Die Aussichten für das Wochenende zeigen einen Mix aus Wolken und Sonne am Samstag sowie einen überwiegend sonnigen Sonntagnachmittag. Und auch wenn das Wetter noch die eine oder andere Überraschung parat hat, für das Wochenende scheint eines schon fix: der obligate Stau zum Urlauberschichtwechsel. Und da kommt für die Anrainer auf den Transitrouten und für die Urlauber in ihren Fahrzeugen am kommenden Wochenende einiges zu.

Verantwortlich dafür ist das Ferienende im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und Tirol — sowie in den deutschen Bundesländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland. Gleichzeitig beginnen aber die Ferien in der Steiermark, in Oberösterreich und in Teilen der Niederlande. Eine Kombination, die auf den altbekannten Transitrouten wieder für kilometerlange Staus sorgen wird. Besonders betroffen werden laut ­ARBÖ die Inntalautobahn vor der Grenze Kufstein

Kiefersfelden, das Zillertal, die Eibergstraße, die Lofererstraße und der Fernpass sein. Auch auf der Arlbergschnellstraße rechnen die Experten mit Problemen.