Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Frühtemperaturen um minus 20 Grad, Tageshöchstwerte teilweise noch deutlich unter dem Gefrierpunkt – die Meteorologen sagen für das Wochenende und bis in die kommende Woche hinein eine extreme Kältewelle voraus. Und als wären die Temperaturen noch nicht tief genug, sorgt teilweise kräftiger Nordwind dafür, dass sich das Kältegefühl zusätzlich massiv verstärkt. Menschen und Technik müssen sich jedenfalls in den kommenden Tagen auf die arktischen Temperaturen einstellen, wie Mediziner und Autofahrerclubs betonen.

„Es ist wie vieles in der Medizin eine Frage der Dosis“, sagt Christoph Pechlaner, Oberarzt der Inneren Medizin an der Innsbrucker Klinik. Als gesunder junger Mensch müsse man sich jedenfalls in den kommenden Tagen nicht zu Hause verschanzen, nur weil die Quecksilbersäule deutlich unter null Grad bleibt. Neben der richtigen wärmenden Kleidung empfiehlt Pechlaner, in sich hineinzuhören, die Signale des Körpers richtig zu deuten und rechtzeitig wieder das Warme aufzusuchen. Wem das nicht möglich ist, der sollte sich viel bewegen und ein warmes Getränk dabei haben. Das berühmte Schnapsl zum Aufwärmen kann der Mediziner nicht gutheißen. Zwar kann dieses kurzfristig einen wärmenden Effekt haben, weil Alkohol die Blutgefäße erweitert, Pechlaner mahnt aber zur Vorsicht. Denn erweiterte Gefäße und Gewebe lassen den Körper schneller auskühlen. Außerdem bestehe bei übermäßigem Alkoholkonsum die Gefahr, dass man sich im Freien zum Ausruhen hinsetzt oder hinlegt. „Und danach nie wieder aufsteht.“

Menschen mit Kreislauferkrankungen, ältere und nicht gesunde dünne Menschen ohne isolierende Fettschicht sollten es vermeiden, sich länger außer Haus aufzuhalten. Auch bei bekannten Vorerkrankungen, die ein erhöhtes Herzinfarktrisiko mit sich bringen, sollte man seinen Kreislauf in diesen Tagen nicht unnötig belasten, sagt Pechlaner. Vor diesem Hintergrund appelliert er an jeden, in der Nachbarschaft und in seinem Umfeld ein Auge auf die Mitmenschen zu werfen und Hilfe anzubieten, wo sie gebraucht wird – etwa beim anstrengenden Holzholen im kalten Keller oder beim Erledigen von Einkäufen. Einen Tipp für die Jungen hat Pechlaner außerdem noch: „Piercings abdecken oder herausnehmen“. Gefrorenes Metall könnte sonst nämlich das Gewebe schädigen.

Auch Peter Veider von der Bergrettung Tirol sieht trotz der angekündigten Kälte keinen Grund, in den kommenden Tagen auf Aktivitäten im Freien zu verzichten – vorausgesetzt, man ist physisch fit genug. Wie so oft am Berg mache den Unterschied die richtige Kleidung aus, betont er. Von Zeit zu Zeit sollte man sich außerdem gegenseitig im Gesicht kontrollieren, um bei weißen Flecken auf der Haut die Durchblutung wieder anzuregen. Hände und Füße müssen besonders geschützt werden. Als absolutes No-Go bezeichnete es Veider, bei diesen Temperaturen ein Kind in der Kraxe umherzutragen – selbst wenn das Kleine gut eingepackt ist. Denn aufgrund der fehlenden Bewegung fehlt auch die Wärme von innen und dann könnte es gefährlich werden.

Bei den Autofahrerclubs zeigt man sich für die kommenden Tage gerüstet. Der ÖAMTC Tirol hat seine Mannschaft verstärkt, weil er damit rechnet, wegen streikender Autobatterien öfter ausrücken zu müssen. „Wer die Möglichkeit hat, sollte noch vor der Kälte die Batterie kontrollieren lassen und – wenn nötig – diese erneuern“, rät Karl Lick, Technischer Leiter des ÖAMTC. Bei Autos, die im Freien parken, empfiehlt es sich auch, die Gummidichtungen an den Türen mit Hirschtalg oder Glyzerin einzufetten, um ein Anfrieren zu verhindern. Beim Tanken rät der Autofahrerclub dazu, vorübergehend auf den qualitativ besseren Extrem-Winterdiesel umzusteigen. Dieser bleibt auch bei zweistelligen Minusgraden fließfähig.