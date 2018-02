Von Marco Witting

und Benedikt Mair

Innsbruck – Der gesamte Zugverkehr käme ohne sie zum Erliegen. „Egal ob 35 oder eben minus 20 Grad – wir müssen arbeiten. Jemand muss die Güter- und Personenwagons ja verbinden. Bei uns gibt es keine Wetterschicht“, sagt Gert Reichenvater, Vorgesetzter der Verschubmitarbeiter am Innsbrucker Frachtenbahnhof.

Walter Larcher ist einer davon. Seit 32 Jahren arbeitet er als Verschieber, bei Wind und Wetter. Die tiefen Temperaturen dieser Tage lassen ihn kalt. „Alles halb so schlimm“, sagt er und meint, dass man sich irgendwann daran gewöhne. „Und wir sind ja auch hervorragend ausgerüstet. Vier Schichten Kleidung: von der langen Unterhose bis zur Kälteschutzjacke.“ Langsamer als an warmen Tagen ginge die Arbeit aber schon voran, sagt Larcher. Das liege aber am Arbeitsmaterial: „Die Schläuche an den Wagons und die Kupplungen aus Eisen frieren irgendwann ein.“

Die Kälte hat Tirol dieser Tage fest im Griff. Sie kann für die, die im Freien arbeiten, zur Belastung werden. Für jene, die im Freien übernachten, ist sie lebensgefährlich. Deshalb haben Caritas, Tiroler Soziale Dienste und die Stadt Innsbruck ein Kältetelefon eingerichtet. Unter 0512/53601272 können sich aufmerksame Bürger rund um die Uhr melden. Das Kältetelefon ist 24 Stunden besetzt. Schlafsäcke und Hilfsmittel stehen zur Verfügung. Direktor Georg Schärmer sagt: „Die aktuelle Kältewelle berührt sehr viele Menschen. Wir erleben große Sympathie für Menschen ohne Obdach und unsere Arbeit in den Wärmestuben, dem Bahnhofsozialdienst und unserer Notschlafstelle. Das gut ausgebaute Netz der Obdachlosenhilfe in Innsbruck und die gute Zusammenarbeit der Sozialvereine werden den Herausforderungen gerecht werden.“ Auch Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer sagt: „Der klirrenden Kälte mit sozialer Wärme zu begegnen, ist das Gebot der Stunde.“ Sozial-Stadtrat Ernst Pechlaner erklärt in einer Aussendung: „In unserer Stadt muss niemand auf der Straße schlafen. In Innsbruck gibt es rund 300 Plätze in Notschlafstellen. Über die Innsbrucker Sozialen Dienste betreibt die Stadt Innsbruck die Herberge sowie das Alexihaus.“ In Zusammenarbeit mit dem Land Tirol kommen in den Wintermonaten noch die beiden am Schusterbergweg und in der Amraser Straße hinzu.

Heute wird der Höhepunkt der Kältewelle erreicht, so erwarten es die Meteorologen. In der Nacht wurden stellenweise minus 25 Grad erwartet. Im Inntal sollten die Temperaturen auf bis zu minus 15 Grad sinken. Rekordverdächtig war schon gestern die Messstation der ZAMG am Brunnenkogel. Sie zeigte einen Wert von minus 32,4 Grad an. Das war auch die tiefste in Österreich gemessene Temperatur. Noch ein bemerkenswerter statistischer Wert: St. Jakob im Defereggen war im Februar der absolut kälteste bewohnte Ort in Österreich. Im Schnitt hatte es hier nur minus 6,7 Grad.

Doch es gibt auch die positiven Seiten des Frosts und der Kältewelle. Und die sind überraschenderweise in der Landwirtschaft zu finden. Die Forstabteilung der Landwirtschaftskammer erklärt, dass die durchgehenden Minusgrade voraussichtlich die Borkenkäferpopulation dezimieren werden. „Wie sich das letztlich genau auswirken wird, lässt sich aber noch nicht sagen“, heißt es aus der Kammer. Die aktuelle Wetterlage sei für den Forst aber deutlich günstiger als in vergangenen Jahren.

Für den Gemüse- und Ackerbau sei es „vorteilhaft“, wenn der Boden im Winter friert. Dazu müssen deutliche Minusgrade, aber auch ein schneefreier Boden zusammentreffen. Letztlich, so heißt es von der Landwirtschaftskammer, herrsche bei den Tiroler Bauern auch die Hoffnung vor, dass ein kalter Winter die Schädlinge auf den Feldern reduziert. Allerdings ist dann auch das Wetter im Frühjahr dafür mitverantwortlich.

Die gute Nachricht zum Schluss: Der Frost schwächt sich morgen ein wenig ab. Am Freitag dürfte die Kältewelle in Tirol dann der Geschichte angehören. Mit Föhn könnte es im Inntal sogar bis zu 7 Grad Plus bekommen – am Sonntag prophezeien die Wettermodelle derzeit in Innsbruck bis zu 10 Grad ... plus.