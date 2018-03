Innsbruck – Was haben all­e gebibbert und gezittert in den vergangenen Tagen! In manchen Teilen Tirols sanken die Temperaturen unter minus 25 Grad. Jene, die mit Kälte so gar nichts am Hut haben, können aber beruhigt sein: Schon gestern wurde es landesweit merklich wärmer, bis auf Osttirol wurden überall zweistellige Höchstwerte gemessen. Ein Trend, der sich fortsetzen wird.

Grund für den frühen Besuch des Frühlings ist laut Wetterdienst Ubimet eine Südströmung, welche die arktische Luft nach und nach aus Mitteleuropa verdrängt. Während im Osten und Süden Österreichs zu Beginn der Woche noch mit Schneefällen zu rechnen ist, gibt es in Nordtirol und dem restlichen Westösterreich bereits ab heute viel Sonnenschein und Temperaturen, die sich deutlich im positiven Bereich bewegen. Gegen Ende der Woche ist laut Ubimet ob der Sonne und des Föhns sogar mit Temperaturen um die 18 Grad zu rechnen.

Nach den frostigen Tagen sorgt das aufkommende Frühlingswetter auch dafür, dass für Allergiker eine der schlimmsten Zeiten des Jahres beginnt. Die Belastung durch Hasel- und Erlenpollen ist zu Wochenbeginn noch relativ gering, steigt aber immer weiter an. (TT)