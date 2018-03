Innsbruck — Mit den milden Frühlingstemperaturen ist es ab dem Wochenende schon wieder vorbei. Am Samstag erreicht polare Kaltluft aus dem Norden Russlands Österreich. Schnee bis in die Täler ist dann auch in Tirol möglich.

Ehe der Winter wieder zurückkehrt, wird es noch einmal mild — aber auch ganz schön stürmisch. So wurden zum Beispiel auf dem Patscherkofel am Donnerstagmittag Sturmböen von mehr als 111 km/h gemessen. Die Kofelbahn steht deshalb still. Im Laufe des Tages ziehen über Tirol immer mehr Wolken auf. Abends und nachts beginnt es dann zu regnen. Bis zu 14 Grad warm kann es tagsüber noch werden. Im Laufe der Nacht kühlt es immer mehr ab, die Schneefallgrenze sinkt in Tirol von 1500 auf etwa 1000 Meter.

Der Freitag beginnt noch mit Regen und Schnee. Doch schon im Laufe des Vormittags lösen sich die Wolken von Westen her auf. Vor allem am Nachmittag zeigt sich auch immer wieder die Sonne, Schauer fallen nur noch vereinzelt. Nach frischen 0 bis 5 Grad am frühen Morgen klettern die Temperaturen tagsüber noch einmal auf 7 bis 12 Grad.

Polarluft bringt Schnee bis in die Täler

„Am Samstag dreht die Strömung in Österreich aber auf Nordost und sehr kalte Luftmassen polaren Ursprungs gelangen in den Alpenraum", so Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Für Tirol bedeutet dies dichte Wolken ab in der Früh. Nachmittags breiten sich dann Regen und Schnee aus. Die Schneefallgrenze sinkt von etwa 1200 Meter bis in die Täler ab. Laut Vorhersage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird es wahrscheinlich überall ein wenig weiß. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -3 und +8 Grad.

Am Sonntag hat der Winter ganz Österreich wieder im Griff. Die Temperaturen erreichen maximal -7 bis +3 Grad. Tirol liegt den ganzen Tag unter dichten Wolken, aus denen zeitweise auch Schneeflocken fallen. Frostig bleibt es dann auch zu Beginn der kommenden Woche. Spatzierer: „Winterreifen und Winterkleidung stehen somit wieder an der Tagesordnung." (TT.com)