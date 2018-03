Innsbruck – Noch sollte die Winterjacke nicht im Schrank verstaut werden. Der Frühling kommt in Tirol nicht so richtig in Fahrt. Trotz des offiziellen Jahreszeitenwechsels am Dienstag ist das Quecksilber von zweistelligen Plusgraden noch weit entfernt. „Die Rückkehr zu frühlingshaftem Wetter ist frühesten am nächsten Wochenende möglich“, wagt sich Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer an einer Prognose.

Den ganzen Sonntag lang behalten die Wolken die Überhand, Grau in Grau geht es dann auch am Montag weiter. Hin und wieder kann es sogar schneien oder regnen, die Niederschlagsmengen halten sich aber in Grenzen. Frischer Wind aus Nordost lässt die Luft weiter abkühlen, maximal vier Grad sind möglich.

Frisch und frostig

Auch am Dienstag ist es noch viel zu kalt für die Jahreszeit. Dafür bleibt es trocken, Schneeflocken sind da eher die Ausnahme. Lediglich in Osttirol kämpft sich die Sonne zeitweise ihren Weg durch die Wolkendecke. Die Tageshöchstwerte liegen zum astronomischen Frühlingsbeginn gerade einmal bei minus 3 bis plus 4 Grad.

Ähnlich sieht es am Mittwoch aus, ein Mix aus wenig Sonnenschein und vielen dichten Wolken hat den Himmel über Tirol fest im Griff.

Der Donnerstag beginnt da schon etwas freundlicher, aber wieder setzen sich die Wolken durch. Gegen Abend hin sind dann auch wieder einzelne Schauer möglich. Dies mündet in eine sehr kalte Nacht, weshalb Freitagfrüh mit strengem Frost zu rechnen ist.

Erst am Freitag ist mit ein paar Sonnenstunden mehr zu rechnen, die Wolken geben sich allerdings noch nicht geschlagen. Immerhin wird es zum Wochenende hin wieder etwas wärmer – die Temperaturen schwanken zwischen 0 und 8 Grad. (tst)