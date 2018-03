Innsbruck – Der Osterhase holt sich heuer wohl nasse Pfoten: Nach den derzeitigen Prognosen versteckt sich die Sonne am Osterwochenende in Tirol wohl die meiste Zeit hinter dichten Wolken. Dazu kann es immer wieder teils kräftig regnen.

Schon bis dahin zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Der Regen aus der Nacht klingt am Mittwochvormittag in Tirol ab. Stürmischer Westwind treibt den ganzen Tag dichte Wolken vor sich her. Dazwischen blinzelt aber auch die Sonne heraus. Mit bis zu 15 Grad wird es angenehm mild. Doch schon am Abend folgt die nächste Kaltfront und bringt erste Schauer mit.

Das Außerfern hat am Gründonnerstag noch am ehesten Chancen auf ein paar Sonnenstrahlen. Ansonsten regnet es im ganzen Land immer wieder bei maximal 10 Grad – über 1000 Meter schneit es.

Sonnig und mild wird nach derzeitigen Prognosen der Karfreitag: Der Südföhn lockert die Wolken in Nordtirol auf und treibt das Quecksilber auf bis zu 17 Grad im Inntal.

Verregneter Karsamstag in Westösterreich

Der Karsamstag hat es laut Prognosen des Wetterdienstes Ubimet in sich. Nach aktuellem Stand liegt ein Tief zunächst über Oberitalien und verlagert sich im Tagesverlauf Richtung Tschechien. So bleiben die Wolken im Westen und Süden Österreichs dicht und bei maximal 4 bis 12 Grad ist immer wieder mit Regen zu rechnen.

In Osttirol und Kärnten kann dieser auch phasenweise kräftig ausfallen. Im Norden und Osten beginnt der Samstag noch mit Sonne: „Bis zum Nachmittag bleibt es hier noch weitgehend trocken, die föhnige Südströmung hält an und mit vorübergehendem Sonnenschein erwarten wir noch einmal Temperaturen bis zu 18 Grad“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Doch auch hier ziehen im Laufe des Nachmittags teils kräftige Schauer auf.

Regen am Ostersonntag, Sonne am Montag

Am Ostersonntag zieht das Tief über Polen zum Baltikum ab, entsprechend liegt der Alpenraum auf dessen Rückseite in einer kühlen und windigen Nordwestströmung. So halten sich am Vormittag noch viele Wolken und von Vorarlberg bis nach Niederösterreich regnet es auch zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt etwa bei 1000 Metern, im Mühl- und Waldviertel kann es sogar bis auf 600 Meter herab schneien.

Zum Nachmittag hin gehen im Nordstau der Alpen letzte Schauer nieder, im Flach- und Hügelland trocknet es hingegen weitgehend ab. „Wenn möglich macht es hier also durchaus Sinn, die Suche der Ostereier auf die zweite Tageshälfte zu verlegen“, rät Spatzierer. Die Höchsttemperaturen erreichen bei kräftigem Nordwestwind 4 bis 10 Grad. Schöner ist es im Süden Österreichs. Hier lockern die Wolken auf und es bleibt überwiegend trocken bei bis zu 14 Grad.

Freundlicher sehen die Vorhersagen derzeit für Ostermontag aus. Dann stellt sich die Strömung wieder auf südliche Richtungen um. Am Morgen halten sich zwar noch einige Restwolken und im Nordosten ziehen auch letzte schwache Schauer ab, tagsüber zeigt sich aber doch im ganzen Land recht häufig die Sonne. Erst am Nachmittag kommen im Westen wieder vermehrt kompakte Wolkenfelder auf. Dazu bewegen sich die Temperaturen zwischen 7 und 16 Grad. (TT.com)