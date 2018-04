Innsbruck — Der Frühling zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner schönsten Seite — und gibt sogar schon einen Vorgeschmack auf den Sommer. Pünktlich zum Wochenende klettern die Temperaturen immer weiter nach oben: „Besonders im Oberinntal zeichnen sich sogar Höchstwerte von bis zu 27 Grad ab", prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Launisch zeigt sich das Wetter in dieser Woche eigentlich nur noch am Dienstag. Aber die Wolken über Tirol lösen sich tagsüber auf — und kommen so schnell nicht wieder zurück.

Ab Mittwoch sorgt Hoch „Norbert" für Frühsommer in Tirol: Die Sonne strahlt bis Samstag vom quasi wolkenlosen Himmel. Bis zu 22 Grad wird es in Tirol werden. Der Wind spielt im Gegensatz zu den vergangenen, oft föhnigen Tagen nur noch eine untergeordnete Rolle und die Temperaturen steigen am Donnerstag schon auf bis zu 24 Grad.

Sonnig und noch wärmer sehen die Aussichten für Freitag und Samstag aus: 27 — vielleicht sogar 28 — Grad versprechen die Prognosen als Höchstwerte in den Niederungen. Auch am Sonntag sieht es nach einem warmen Frühlingstag aus, doch könnten sich ein paar Wolken am Himmel tummeln. (TT.com)