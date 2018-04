Innsbruck — Hoch "Norbert" bleibt uns treu. Pünktlich zum Wochenende werden in Tirol bis zu 29 Grad erwartet. Das sonnige Wetter hält überwiegend bis Sonntag an.

Auch am Wochenende hält das kräftige Hochdruckgebiet über Mitteleuropa noch alle Fronten von Österreich fern.

"Uns erwarten zahlreiche Sonnenstunden, am Samstag bilden Wolken generell die Ausnahme", sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe beim Wetterdienst Ubimet. „Am Sonntag werden die Quellwolken etwas mehr und es sind auch einzelne Wärmegewitter mit von der Partie."

Beachtlich sind in jedem Fall die Temperaturen, sie bewegen sich mehr als 10 Grad über dem Durchschnitt. Verbreitet steigen sie am Samstag und Sonntag auf 28 Grad, in Tirol sind lokal auch wieder bis zu 29 Grad möglich.

April auf Rekordkurs

Wäre der Monat jetzt schon zu Ende, der April hätte seinen Platz in den meteorologischen Geschichtsbüchern sicher. „Derzeit beträgt die Temperaturabweichung landesweit mehr als +4 Grad, der bisherige Spitzenreiter anno 2007 schloss um 3,7 Grad zu warm ab", erinnert sich Wetterexperte Spatzierer.

„Ob es am Ende des Monats für den ersten Platz reicht, hängt in erster Linie von der Abkühlung kommende Woche ab." Die Temperaturen kehren nämlich nach einem frühsommerlichen Wochenauftakt wieder auf Werte um die 20 Grad zurück. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der beiden Aprilmonate 2007 und 2018 um die Goldmedaille steht also bevor. (TT.com)