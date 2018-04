Innsbruck — Pünktlich zum Wochenende werden ab Freitag in Tirol bis zu 29 Grad erwartet. Das sonnige Wetter hält überwiegend bis Sonntag an, dann wird es langsam vermehrt regnerisch, vor allem in den Bergen.

Am Freitag setzt sich das sonnige Wetter der vergangenen Tage fort. Bis auf wenige hohe Wolkenfelder, die sich vor allem im Westen zeigen, bleibt der Himmel blau. In der Früh hat es zwei bis 13 Grad, die Tageshöchstwerte betragen in Tirol 23 bis 29 Grad.

Sonniger Samstag, Wolken am Sonntag

Auch am Samstag überwiegt der Sonnenschein. Der Hochdruckeinfluss wird aber schwächer und damit können sich tagsüber vermehrt Quellwolken bilden. Im Verlauf des Tages werden wieder 24 bis 28 Grad erreicht.

Am Sonntag schwächt sich der Hochdruckeinfluss von Norden her etwas ab und mit einer leichten Anfeuchtung der Luftschichten wird es auch etwas labiler, vor allem im Bergland. Zunächst ist es noch überall strahlend sonnig, bevor sich Quellwolken bilden.

Unbeständig aber mild

Von Westen her wird es am Montag zunehmend unbeständig, es bleibt aber weiterhin recht mild. Immer wieder scheint die Sonne, mit der quellenden Bewölkung nimmt die Schauerneigung dann aber in den meisten Landesteilen deutlich zu. Lokal ist auch mit Gewittern zu rechnen. Der Westwind frischt zwischen Oberösterreich und den nördlichsten Teilen des Burgenlandes vorübergehend sehr lebhaft auf. Die Frühtemperaturen liegen bei acht bis 16 Grad, die Tageshöchstwerte bei 20 bis 26 Grad.

Am Dienstag ziehen einige dichtere Wolkenfelder durch, auch Quellbewölkung ist eingelagert und mitunter können einzelne Regenschauer dabei sein. Die Sonne scheint aber zumindest zwischendurch. Gewitter sind ebenso möglich, wobei sich die Gewitterzonen am Nachmittag eher in den Südosten Österreichs verschieben. (TT.com)