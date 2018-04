Innsbruck — Freundlich und wärmer. So beginnt das verlängerte Wochenende in Tirol heute. Und es dürfte in den kommenden Tagen so weitergehen. Auch die Fans beim Fischer-Konzert in Ischgl dürften am Montag noch Glück haben. Am Samstag erwarten die Meteorologen einen frühsommerlichen und weitgehend trockenen Tag mit viel Sonne.

Die Temperaturen werden auf 25 Grad steigen. Am Sonntag kommt dann lebhafter Südföhn. Der soll bis Montag anhalten und könnte anfangs vielleicht sogar stürmisch werden. Die Temperaturen bleiben sommerlich.

Bilder gesucht Wenn ihr tolle Früsommer-Bilder für uns habt, schickt sie uns an forum@tt.com (bitte mit Ortsangabe und Name)

Die besten Fotos werden in der Galerie veröffentlicht (siehe oben)!

Folge uns auch auf >> Instagram

Mit steigenden Temperaturen am Wochenende dürfte auch erneut Saharastaub nach Österreich gelangen.

„Es bildet sich wieder ein Tief zwischen Spanien und Marokko, das zunehmend sehr warme Luft aus Nordafrika zu den Alpen befördert. Am Sonntag und Montag treibt der Föhn die Temperatur an der Alpennordseite an die 30 Grad", sagte Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. Am Dienstag wechseln sich dann dichtere Wolken und Sonne ab.