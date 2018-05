Wien, St. Pölten, Tulln — Schwere Niederschläge haben in der Nacht auf Donnerstag die niederösterreichischen Bezirke Tulln und St. Pölten getroffen. Durch das Unwetter wurden Dutzende Keller überflutet, Straßen und Äcker überschwemmt, Bäume stürzten auf Strom- und Telefonleitungen. Auch in Wien gab es zahlreiche Feuerwehreinsätze, jedoch keine gröberen Unwetterschäden.

Die Feuerwehren in Niederösterreich standen im Großeinsatz, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Der entstandene Schaden war vorerst nicht zu beziffern. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand. Insgesamt mussten in den Abend- bzw. Nachtstunden 45 Feuerwehren mit 550 Einsatzkräften ausrücken. 150 Notfälle waren laut Resperger zu bearbeiten.

Der Starkregen hatte gegen 19.45 Uhr ein- und in den beiden Bezirken bis 23.30 Uhr etwa 100 Keller von Einfamilienhäusern und Wohnhausanlagen unter Wasser gesetzt. Zudem wurden zahlreiche Gemeindestraßen vermurt und mussten von den Feuerwehren geräumt werden. Die Einsätze konzentrierten sich im Bezirk Tulln auf die Stadt Tulln selbst und auf Ortschaften südlich wie Zöfing, Baumgarten, Freundorf, Ollern, Elsbach oder Sieghartskirchen. Straßen und Keller wurden dort bis zu 40 Zentimeter hoch überflutet. Im Bezirk wurden 25 Feuerwehren zu 80 Notfällen alarmiert.

Ähnlich die Situation im Bezirk St. Pölten, wo vor allem die Gemeinde Pressbaum, aber auch die Nachbarortschaften Gablitz und Tullnerbach von den schweren Niederschlägen massiv betroffen waren. In diesem Bereich mussten ebenfalls Dutzende Keller ausgepumpt und vom Sturm gebrochene Bäume beseitigt werden. Im Bezirk St. Pölten wurden die Feuerwehren 75 Mal alarmiert. Einzelne Unwettereinsätze wurden auch aus den Bezirken Mödling und Neunkirchen gemeldet. Auch der Flughafen Wien in Schwechat war betroffen. Die Bodenabfertigung musste aus Sicherheitsgründen für die Dauer von etwa 60 Minuten teilweise eingeschränkt bzw. unterbrochen werden, teilte Sprecher Peter Kleemann mit.

In Wien wurde die Feuerwehr in der Nacht zu etwas mehr als 100 Einsätzen gerufen, berichtete deren Sprecher Gerald Schimpf. Die meisten davon seien aufgrund des Unwetters gewesen. „Es war vor allem der Südwesten betroffen - also Liesing, Favoriten und Penzing." Die Wiener Berufsfeuerwehr war in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt, insgesamt entstanden aber keine großen Schäden. Ausgerückt waren die Einsatzkräfte vor allem wegen abgebrochener Äste, überspülter Straßen und Wassereintritten in Häuser.

Die Unwetter brachten im Osten des Landes ungewöhnliche Mengen an Regen und Blitzen. Innerhalb weniger Stunden regnete es fast so viel wie in einem durchschnittlichen gesamten Mai. In Niederösterreich und Wien gab es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in den vergangenen fünf Jahren kaum Tage mit so vielen Blitzen. 18.824 Blitze (Wolke-Wolke- und Wolke-Erde-Blitze) über Österreich registrierte das österreichische Blitzortungssystem Aldis, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit - fast alle in der Osthälfte des Landes.

Ein angeblicher Tornado, der sich laut Medienberichten in der Nähe Wiens gebildet hatte, wurde zufällig von Georg Pistotnik, Meteorologe und Tornado-Experte bei der ZAMG, beobachtet. „Von der Struktur her sah es aus wie ein Tornado, das müsste im Bereich Wilhelminenberg/Hernals gewesen sein. Ungewöhnlich ist allerdings, dass es danach keinerlei Schadensmeldungen gegeben hat. Es könnte sich somit um einen Tornado gehandelt haben, der keinen Bodenkontakt hatte", erklärte Pistotnik. (APA, TT.com)