Innsbruck – Die kommende Woche wird in Tirol unbeständig, aber relativ warm, das geht aus dem Trend der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) hervor.

Der Pfingstsonntag gestaltet sich wechselhaft und mild bei Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad. Im Laufe des Nachmittags und am Abend sind gewittrige Regenschauer zu erwarten.

Der letzte Tag des verlängerten Wochenendes zeigt sich dann zunächst von seiner sonnigen Seite. Bei leichtem Südföhn wird es 18 bis 25 Grad warm. Einige Quellwolken bleiben auch am Pfingstmontag nicht fern, die Schauerneigung ist aber eher gering. Weniger Glück haben Ost- und Südtiroler, sie müssen mit weniger Sonne, etwas kühleren Temperaturen und zeitweise Nieselregen rechnen.

Am Dienstag geht es zunächst ebenfall trocken und teilweise sonnig weiter: Es ist schwülwarm bei 16 bis 24 Grad. Vor allem am Nachmittag lauern jedoch wieder Quellwolken und einige gewittrige Regenschauer. Schlechtere Karten haben wiederum die Osttiroler, hier ist es von Beginn an stark bewölkt und über den Tag verteilt fällt häufig leichter Regen. Mit einem Mix aus Sonne und Höchstwerten von 23 Grad geht es am Mittwoch weiter. Nachmittags und abends ist erneut mit Regenschauern und vereinzelten Gewittern zu rechnen.

Zum Wochenausklang zeigt sich das Wetter am Donnerstag und Freitag sehr warm und teils sonnig mit bis zu 25 Grad. Von einigen Regenschauern und Gewittern am Nachmittag bleibt aber auch der Einklang ins Wochenende nicht verschont. (TT.com)