Wildschönau – Starker Regen und Hagel löste am Mittwochabend Feuerwehreinsätze in der Wildschönau aus. Ein Bach trat über die Ufer, Straßen und Wege standen unter Wasser. Auch in Kellerräume drangen die Wassermassen ein. Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehren Niederau und Oberau, größere Schäden gab es laut ersten Informationen nicht. (TT)