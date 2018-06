Villach – Zwei Murenabgänge haben am Montagabend die Millstätter Straße (B98) im Bezirk Villach-Land blockiert. Laut Polizei hatte starker Regen die Erdrutsche ausgelöst, die Straße wurde südlich von Feld am See über eine Länge von mehreren hundert Metern vermurt. Die Verbindung soll noch bis Dienstag zu Mittag gesperrt sein. Pkw werden örtlich umgeleitet, Lkw und Busse müssen großräumig ausweichen.

Bereits zuvor war die B98 in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) wegen eines Unwetters nicht befahrbar. Gegen 18 Uhr war der Feldbach über das Ufer getreten und hatte die Millstätter Bundesstraße auf einer Länge von etwa 500 Metern überflutet. Außerdem gingen in der Region mehrere kleinere Muren ab. Unmittelbare Gefahr für Personen bestand laut Polizei nicht, die Feuerwehr musste aber einige Keller auspumpen.

Murenabgänge in oberer Oststeiermark

Starke Regenfälle haben in St. Lorenzen im oststeirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu Murenabgängen geführt. Straßen waren teils unpassierbar und Gehöfte abgeschnitten, hieß es am Montagabend von Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer. Auch in Graz und Graz-Umgebung sowie in den Bezirken Weiz und Südoststeiermark im Bezirk Südoststeiermark richteten Hagel und Regen Schäden an.

Die Lafnitz war teils über die Ufer getreten, ein Haus war von einer Mure zum Teil verschüttet worden. Nach ersten Erkenntnissen kamen Menschen nicht zu Schaden. Laut Schickhofer ist die Gemeinde St. Lorenzen zum Katastrophengebiet erklärt worden. Es gehe nun darum, die Verbindungen rasch wieder freizubekommen und Zugang zu den abgeschnittenen Häusern zu bekommen, sagte Schickhofer. Mehrere Fahrzeuge sind vom Hochwasser mitgerissen worden. (APA, TT.com)