Innsbruck - Nach einigen Wochen mit vielen Gewittern - vor allem im Süden und Osten Österreichs - hat sich die Großwetterlage durch eine kurzzeitige Kaltfront der letzten Tage geändert. Die gute Nachricht: Tirol darf sich nun auf ein relativ stabiles Sommer-Wochenende freuen.

„Der Samstag wird sonnig und warm. Absolut badetauglich. Und er wird auch großteils in Tirol trocken über die Bühne gehen", prophezeit Meteorologe Reinhard Prugger von den meteo experts. Die Temperaturen steigen wieder auf 25 bis 27 Grad. Ideale Voraussetzungen für einen Tag am Berg oder am Badesee.

Auch der Sonntag wird wieder vorwiegend sommerlich und freundlich bei Temperaturen um die 25 Grad und mehr. Am Nachmittag sind im Außerfern und entlang der Grenze zu Bayern bis in den Kufsteiner Raum dann erste Regenschauer und Gewitter möglich. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird Tirol dann von einer kleinen Schlechtwetterfront gestreift.

Doch schon im Laufe des Montags lockert es wieder auf und spätestens ab Dienstag ist in Tirol wieder warmes und sommerliches Wetter angesagt. (TT.com)