Innsbruck – Heute ist Siebenschläfertag. Und damit auch der Tag, der laut Bauernregel das Wetter für die nächsten sieben Wochen bestimmt. Da kommt keine richtige Sommerstimmung auf: Wolken, Sonne und Regenschauer wechseln sich am Mittwoch munter ab. Dazu ist es mit 16 bis 21 Grad viel zu kühl für die Jahreszeit. Die Ubimet-Wetterexperten geben aber Grund zur Hoffnung.

Denn tatsächlich ist an der Bauernregel etwas Wahres dran: Es gibt im Hochsommer eine statistisch nachweisbare Erhaltungstendenz von Wetterlagen im Alpenraum. „Für diese meteorologische Singularität ist nicht nur ein bestimmter Tag relevant, sondern die Witterung Anfang Juli“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe bei Ubimet. Denn eigentlich ist der Siebenschläfer erst am 7. Juli, hat sich aber bei der gregorianischen Kalenderreform um zehn Tage nach vorne verschoben. Die Trefferquote der Bauernregel liegt übrigens bei 60 bis 80 Prozent.

Doch zurück zum Wetter der nächsten Tage: Schon in der Nacht auf Donnerstag macht sich über Österreich Regen breit. In Tirol regnet es vor allem im Unterland den ganzen Tag durch. Die Wetterexperten warnen vor möglichen Murenabgänen und lokalen Überflutungen.

Nach Westen werden die Regenmengen etwas weniger, aber Sonne gibt es trotzdem kaum zu sehen, dazu ist es mit maximal 16 bis 20 Grad weiter kühl.

Unbeständig verläuft auch der Freitag, doch danach kündigt sich eine Besserung an. Ein Hochdruckgebiet über Skandinavien macht sich in Österreich bemerkbar. Von Nordosten her wird es im Laufe des Samstags immer sonniger und vor allem wärmer. Bis zu 28 Grad können es in Tirol schon werden. Am Sonntag haben sich dann auch die letzten dunklen Wolken verzogen, die Sonne strahlt bei bis zu 30 Grad. So soll es dann auch in der kommenden Woche weitergehen.

Die Chancen auf einen schönen Juli und August stehen also ganz gut. „Die Berechnungen der langfristigen Wettermodelle deuten derzeit auf einen überdurchschnittlich warmen Hochsommer hin“, bestätigt der Wetterexperte. (TT.com)