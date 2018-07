Innsbruck – Vor dem Ferienstart kratzen die Temperaturen in Tirol in den kommenden Tagen beständig an der 30-Grad-Marke, jedoch sind auch einige lokale Gewitter zu erwarten, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vor dem Start in die neue Woche.

Am Montag geht es wie auch schon am Sonntag überwiegend sonnig durch den Tag. Ab Mittag kommt es vermehrt zur Quellwolkenbildung und vor allem am Alpenhauptkamm und an der Alpensüdseite ist mit einzelnen Wärmegewittern zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen werden um die 12 Grad betragen, die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 30 Grad.

Ab Dienstag zunehmend schwüler

Am Dienstag wird die Luft zunehmend labiler und schwül – wobei es mit bis zu 27 Grad nur etwas „kühler“ wird, als am Montag. Die Sonne versteckt sich allerdings deutlich häufiger hinter teils dichten Wolken. Im Laufe des Tages bilden sich voraussichtlich lokale Regenschauer und Gewitter, möglich sind diese in ganz Tirol. Stellenweise kann dabei auch kräftiger Regen niedergehen.

Ähnlich bleibt die Wetterlage am Mittwoch, in der schwülwarmen Luft bilden sich bereits im Laufe des Vormittags zunehmend Quellwolken. Es kann also laut ZAMG schon am Vormittag zu einzelnen Regenschauern und Gewittern kommen. Es bleibt warm mit um die 27 Grad.

Wenig Änderung gibt es auch am Donnerstag. Es wird im Tagesverlauf immer schwüler mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Aus den sich vermehrenden Haufenwolken entstehen am Nachmittag einige Regenschauer und Gewitter.

Etwas „kühler“ wird es in Tirol aus heutiger Sicht zum Ferienstart am Freitag mit Temperaturen knapp unter 25 Grad und wohl etwas mehr Regen. Die Gewitteranfälligkeit bleibt im ganzen Land hoch. (TT.com)