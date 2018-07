Innsbruck - Nach einigen kühleren in der letzten Woche ist sommerlich temperierte Luft inzwischen wieder im ganzen Land zurückgekehrt. Doch die Luft wird allmählich feuchter und labiler. Im heutigen Tagesverlauf bildeten sich mächtige Quellwolken.

Vor allem im Oberland und Richtung Außerfern waren bereits am Vormittag erste Regenschauer dabei. Am Nachmittag sind in ganz Tirol kräftige Schauer und Gewitter mit lokalem Platzregen und auch Hagel möglich.

Gewitter auch am Donnerstag

Nach Auflösung etwaiger Restwolken im Bergland scheint am Donnerstag zunächst verbreitet die Sonne. In der feuchten Luft entstehen im Berg- und Hügelland jedoch bereits am Vormittag wieder erste Quellwolken und die Gewitterneigung steigt an.

„Am Nachmittag breiten sich dann ausgehend vom Bergland teils kräftige Schauer und Gewitter auf weite Landesteile aus, lokal zeichnet sich Unwettergefahr ab" prognostiziert Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. Nur im äußersten Osten bleibt es noch überwiegend trocken, mit bis zu 33 Grad wird es hier zudem ausgesprochen heiß.

Kühler am Freitag, ruhiges Wochenende

Am Freitag zeigt sich zunächst vor allem im Süden und Osten zeitweise die Sonne, an der Alpennordseite überwiegen dagegen bereits die Wolken und gelegentlich regnet es hier schauerartig verstärkt.

Im Tagesverlauf bilden sich dann vermehrt Schauer und Gewitter, welche besonders im Südosten mitunter auch noch einmal kräftig ausfallen können. Vor allem in Tirol ist es vorübergehend kühler mit teils nur noch 18 Grad, im Osten bleibt es dagegen sommerlich warm mit bis zu 29 Grad.

Sommerliches Wochenende

Am Wochenende ist die gewitteranfällige Luft schließlich wieder ausgeräumt, von Norden strömt trockene Luft ein, die Temperaturen bleiben aber generell auf einem sommerlichen Niveau. Und dieser Trend setzt sich nach aktuellem Stand auch in der neuen Woche fort. (TT.com)