Innsbruck - Am Freitag sind auch die Schüler in Tirol in die wohlverdienten Sommerferien gestartet. Nach einem regnerischen Zeugnistag geht es am Wochenende wieder bergauf. Ein neuer Ausläufer des Azorenhochs dehnt sich allmählich zu den Alpen aus. Viel Sonnenschein und steigende Temperaturen sind die Konsequenz.

„Es wird wieder sommerlich. Der Nordwind bremst den Temperaturanstieg zwar etwas, aber mit rund 26 und 27 Grad darf man sich über Badewetter freuen", erklärt Meteorologe Reinhard Prugger von den meteo experts.

Sonniger Sonntag

Auch am Sonntag steht ein schöner, sonniger Tag mit Temperaturen um die 27 Grad an. Zu Beginn der nächsten Woche setzt sich das feine Sommerwetter fort. Sonnenschein dominiert weiter. Vereinzelte Regenschauer sind erst am Dienstag wieder möglich.

Stauwochenende zum Ferienstart

Wegen des Ferien­beginns in Tirol, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg sowie einigen deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande ist ab Freitag und im Laufe des Wochenendes auch mit Staus und Verzögerungen auf den Transitrouten in Richtung Süden zu rechnen.

Verzögerungen werde es laut ÖAMTC auf der Inntalautobahn (A12) vor der Grenzstelle Kufstein, auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und am Grenzübergang Brenner sowie auf italienischer Seite (A22) vor der Mautstelle Sterzing bzw. im Abschnitt Brixen geben. Schon kleinere Unfälle oder Pannen können rasch zu kilometerlangen Staus führen. Überlastet wird auch wieder die Fernpassstraße (B179) abschnittsweise in beiden Richtungen sein.

Hier muss man laut Experten zeitweise mit Wartezeiten von über einer Stunde rechnen — inklusive Blockabfertigungen vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Kufstein-Nord (A12) ist von Samstag bis Montag die Auf- und Abfahrt nicht möglich. Die Umleitungen führen über die Anschlussstellen Kufstein-Süd und Oberaudorf. (TT.com)