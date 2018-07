Innsbruck — Ein Hochdruckgebiet namens "Gottfried" sorgte in Tirol am Donnerstag für einen perfekten Sommertag. Sonnenschein von früh bis spät - teils bei wolkenlosem Himmel.

In Tirol wurde die 30-Grad-Marke heute locker geknackt. Zwischen der Nordsee und dem Mittelmeer baute sich nämlich das mächtige Hoch auf, die kräftige Julisonne konnte die Luft nun so richtig aufheizen.

In Landeck und Innsbruck wurden gegen 16 Uhr (ZAMG-Wetterstationen) jeweils 31 Grad gemessen, Lienz folgte mit 30,5 Grad. In Imst und Haiming wurden 29,9 Grad erreicht.

Tirols Hotspots (Stand 16 Uhr) Innsbruck 31,0 Grad

Innsbruck 31,0 Grad Landeck 31, 0 Grad

Lienz 30,5 Grad

Haiming 29, Grad

Haiming 29, Grad Imst 29,9 Grad

Am Freitag könnte es noch eine Spur heißer werden. Spitzenwerte von bis zu 33 Grad sind möglich. Allerdings muss man am Nachmittag auch mit Hitzegewittern rechnen.

Heftige Gewitter am Wochenende

Das stabile Sommerwetter ist damit vorerst schon wieder vorbei. Schon am Samstag macht sich von Westen her ein neuer Tiefausläufer bemerkbar. Rasch breiten sich teils starke Regenschauer auf ganz Nordtirol aus. Im Unterland könnte es aber am Vormittag noch ein paar Stunden trocken sein.

Die Temperaturen gehen zurück und erreichen höchstens nur mehr um die 20 bis 23 Grad. Zudem wird es im Tagesverlauf auch verbreitet gewittrig. (TT.com)