Innsbruck — Innsbruck hat sich wieder zurück auf den Hitzethron gekämpft. Nachdem am Dienstag in Bludenz erstmals heuer die 35-Grad-Marke geknackt wurde, hat Innsbruck nocheinmal einen draufgelegt: 36 Grad zeigte die Wetterstation am Nachmittag um kurz nach 16 Uhr an - damit ist die Landeshauptstadt wie auch schon am Montag Spitzenreiter. Die endgültigen Höchstwerte für diesen Tag stehen dann zwischen 17 und 18 Uhr fest.

Hinter Tirol liegt jedenfalls ein (fast) makelloser Wochenstart. Mit 34,6 Grad war es Montagnachmittag in Innsbruck so heiß wie nirgendwo sonst in Österreich. Eine Abkühlung der ungewünschten Art gab es abends dann im Ötztal — dort sorgte heftiger Platzregen für Überflutungen in einem Sportgeschäft und der Eingangshalle eines Hotels, die TT berichtete.

Noch vor 12 Uhr hatte es in Innsbruck heute bereits 30,1 Grad. In drei Bezirken liegen die Temperaturen aktuell über 33 Grad.

Die fünf wärmsten Orte in Tirol werden stündlich in dieser interaktiven Karte aktualisiert:





Hitzegewitter sind die Ausnahme

Wer sich nach richtiger Abkühlung sehnt, muss sich aber noch gedulden — oder sollte sich in luftige Höhen begeben. Für Dienstag und Mittwoch werden Spitzenwerte bis zu 36 Grad erwartet. Am heißesten wird es heute im Unterinntal und im Lienzer Becken. Laut den Wetterexperten von Ubimet werden dort die 35 Grad auch geknackt. In den Bergen (2000m) herrschen mit rund 20 Grad angenehmere Bedingungen — ein früher Aufbruch ist allerdings unbedingt ratsam.

„Abseits vom Hochgebirge liegt die einzige Hoffnung auf eine kurzzeitige Abkühlung hingegen auf Hitzegewittern", prognostiziert Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. Diese können am späteren Mittwochnachmittag vor allem in den Bergregionen des Alpennordrandes kräftiger ausfallen, ansonsten ist mit Regen nur vereinzelt zu rechnen. Es ist brütend heiß.

Am Donnerstag geht es hochsommerlich weiter, die Wetterlage wird allerdings labiler. Es ist schwül-warm und ab den Mittagsstunden können Schauer und Gewitter etwas häufiger vorkommen — flächendeckender Regen wird nicht erwartet. Und auch am Wochenende muss der Boden größtenteils auf Regen warten.

Kaum Niederschlag = hohe Waldbrandgefahr

Darum ruft das Land Tirol in einer Aussendung auch zu besonderer Achtsamkeit auf. Hohe Temperaturen und Trockenheit sind ein gefährlicher Nährboden für Waldbrände. Der Landesforstdienst ersucht die Bevölkerung daher eindringlich, jegliches Feuerentzünden im Wald zu unterlassen. Besondere Vorsicht sei bei offenem Feuer und beim Grillen, auch in Waldnähe, geboten. Keinesfalls dürften glimmende Gegenstände wie Zündhölzer oder Zigaretten im Wald achtlos weggeworfen werden.

Wer einen Waldbrand entdeckt, sollte umgehend die Feuerwehr verständigen und in sicherer Entfernung vom Brand auf das Eintreffen der Einsatzkräfte warten, um diese bei Bedarf einweisen zu können. (tst)