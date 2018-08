Innsbruck – Die Hitze lässt derzeit knapper werdendes Wasser auf den heimischen Almen zum Thema werden. Prekär stellte sich die Lage in Teilen der Schweiz dar, wo Wasser per Helikopter auf die Berge geflogen wurde. Auf den österreichischen Almen dürfte es nicht ganz so schlimm sein. Allerdings war in Tirol die Feuerwehr auf manchen Almen im Einsatz, um Wasser zu liefern.

Die Situation stelle sich aber regional sehr unterschiedlich dar, erklärte Josef Lanzinger, Vorstand des Tiroler Almwirtschaftsvereins, am Freitag: „Sie ist von Tal zu Tal verschieden“. Tendenziell sei das Tiroler Oberland stärker betroffen. Aber auch im Unterland gebe es in einigen Tälern Wassermangel auf den Almen.

„Wir wissen, dass in manchen Gebieten die Feuerwehren mit Wasserlieferungen aushelfen“, sagte Lanzinger. Einen generellen Überblick könne er aber nicht geben, da sich nicht alle betroffenen Bauern meldeten. Die Wasserknappheit sei nicht nur wegen der fehlenden Trinkmöglichkeit ein Problem, sondern auch weil die Futtermittel nicht oder nur schlecht wachsen.

Ein wenig Entspannung hätten die jüngsten Gewitter gebracht, so Lanzinger: „Denn jeder Regen ist besser als keiner“. Wichtig wäre aber, dass es zumindest einen Tag Dauerregen gebe. „Das könnte die Situation entscheidend entspannen“, meinte der Vorstand des Tiroler Almwirtschaftsvereins. Derartige Trockenperioden habe es immer wieder gegeben, erläuterte Lanzinger. Vor allem das Unterinntal sei immer wieder einmal davon betroffen gewesen, meinte er: „Dort gab es schon öfter extreme Trockenjahre.“ (TT.com, APA)