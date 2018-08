Von Denise Daum

Innsbruck – Seit Tagen stöhnt Europa unter der Hitzewelle. Besonders dampfig ist es in den Städten – Innsbruck ist dabei keine Ausnahme. Die hohen Temperaturen lassen den Wasserverbrauch nach oben schnellen. Nicht nur, dass die Menschen mehr trinken und sich öfters eine kühle Dusche gönnen – der Großteil des erhöhten Verbrauchs ist auf die künstliche Bewässerung zurückzuführen. Die Berichte von Wasserengpässen sorgen für Alarmbereitschaft auch bei den Innsbruckern. Bürgermeister Georg Will­i kann nun aber beruhigen: „Keine Sorge. Im Stadtgebiet sind wir gesegnet mit bestem Trinkwasser.“ Der aktuelle Tagesverbrauch liege bei 31 Millionen Liter Wasser. Das ist deutlich mehr als der durchschnittliche Tagesverbrauch von 25 Millionen. Trotzdem stößt man nicht annähernd an die Kapazitätsgrenzen. „Allein aus der Mühlauer Quelle sprudeln täglich 108 Millionen Liter Wasser. Zwei Drittel unseres Trinkwassers rinnen also in den Inn“, weiß Willi.

Etwas angespannter ist allerdings die Situation in höheren Lagen. Im Karwendel-Gebiet, vor allem im Bereich der Mösl-Alm, wird langsam das Wasser knapp. Gefahr ist zwar nicht in Verzug, die Stadt arbeitet aber aktuell an der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.

Aufgrund der Trockenheit bleibt auch das erlassene Grillverbot auf der Nordkette (Gramartboden und Erlerweg) und im Bereich des Bergisel (Tumlerpark) aufrecht.

Die hohen Temperaturen sind auch für die Tiere eine Belastung, besonders die Fiaker-­Pferde sind betroffen. Wie berichtet, hat die Stadt Innsbruck keine rechtliche Handhabe, um hitzefre­i für die Tiere zu erlassen. Das soll sich nun ändern, wie der für Tierschutz zuständige Vizebürgermeister Franz X. Grube­r erklärt. Die Verträge mit den Fiakern müssen ohnedies neu verhandelt werden, ein entsprechender Passus soll nun eingefügt werden. „Bislang war das in Innsbruck nie so das Thema, weil es keine derartige Hitzewelle gab“, sagt Gruber. Der Stadtsenat beschäftigt sich in seiner kommenden Sitzung damit. Die Mitglieder müssen sich noch auf eine Temperatur einigen, ab der die Pferde hitzefrei bekommen sollen. Angedacht sind 32 Grad.