Von Theresa Mair und Irene Rapp

DIE GEWINNER

Heute soll der Nachschub kommen, die Leute fragen schon. Denn am vergangenen Samstag wurde im MediaMarkt in Wörgl der letzte Ventilator verkauft. „Zwei Wochen davor waren noch mehr als genug im Lager", berichtet Service-Mitarbeiter Fabian Pirchmoser. Von gut 10 bis zu 300 Euro würden die Hitzegeplagten dafür hinblättern. Alle lechzen nach Abkühlung und so kommt es, dass auch kleinere Elektrogeschäfte, wie jenes von Johannes Obholzer in der Schwazer Innenstadt, profitieren. „Im Juni ist kein einziger Ventilator weggegangen. In den letzten zwei Wochen haben wir etwa zehn verkauft", sagt er.

Dass in diesen Tagen viele Menschen Erfrischung suchen, spürt man auch in Tirols Bädern. „Am vergangenen Dienstag hatten wir fast 3000 Badegäste hier", heißt es aus dem Haller Freischwimmbad. Und dann muss die freundliche Mitarbeiterin das Telefonat auch schon wieder beenden, denn „da wartet eine lange Schlange am Eingang".

Kein Wunder, der meteorologische Sommer 2018 könnte es unter die fünf heißesten der 252-jährigen Messgeschichte in Österreich schaffen. Und das „Schlimmste" steht noch bevor: „Am Donnerstag sind im Tiroler Inntal 36, 37 Grad möglich", lautet die Prognose des Meteorologen Florian Pfurtscheller von Ubimet.

Grund dafür ist u. a. Wüstenluft aus der Sahara, dazu kommt leichter Föhn. Der bisherige Spitzenwert von vergangener Woche — Innsbruck war mit 34,9 Grad der heißeste Ort in Österreich — könnte damit übertroffen werden.

Ein wenig kühler ist es nur in den Bergen, die Alpenvereine freuen sich daher über ein Nächtigungsplus. „Im Mai, Juni und Juli um 12,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres", berichtet Peter Kapellari vom Österreichischen Alpenverein.

Kehrseite der Medaille: Der ausbleibende Niederschlag bedeutet für die Schutzhütten „Wasser sparen". Vorausgesetzt, sie haben überhaupt noch welches: Die Kellerjochhütte oberhalb von Schwaz musste am Montag bereits mit 7000 Litern versorgt werden — aus der Luft. „Da müssen wir in den sauren Apfel beißen", meint Kapellari, der sich über etwas anderes auch noch Sorgen macht. „Heuer werden die Gletscher sicher wieder rekordverdächtig zurückgehen."

DIE VERLIERER

Wie im Winter geht es in den Hausarztpraxen zu, jedenfalls in der von Caroline Braunhofer in Innsbruck-Kranebitten. „Im Sommer ist normalerweise weniger los, zusätzlich zur Hitze geht jetzt aber auch die Sommergrippe um", berichtet die Allgemeinmedizinerin von einem Ansturm. Vor allem älteren Semestern machen die Temperaturen zu schaffen. Braunhofers Ratschlag: „Viel trinken, Erledigungen in die Morgenstunden verlegen, die Mittagshitze meiden und auf den Körper hören."

Ein ähnliches Bild zeichnet Christoph Pechlaner, Notfallmediziner an der Uniklinik Innsbruck. „Ab elf Uhr werden momentan fast im Minutentakt Patienten eingeliefert", sagt er. Manche fühlten sich am Rande eines Kollaps, klagen über Unwohlsein oder Brustschmerzen. „Je länger die Hitzewelle andauert, desto mehr Menschen haben erfahrungsgemäß Beschwerden", sagt er. Hitzetote hat die Klinik heuer bisher noch keine zu verzeichnen. Doch ein Hitzschlag kann lebensbedrohlich verlaufen. Im Vorjahr sind laut dem AGES-Hitze-Mortalitätsmonitoring bundesweit 586 Menschen gestorben. Die Hitze senkt auch die Bereitschaft, Blut zu spenden: Normalerweise lagern in der Blutbank Innsbruck 1200 Blutkonserven, derzeit sind es 650 Stück, teilt das Rote Kreuz mit.

Dramatisch ist die Situation für manche Tiroler Bauern. „Ab Zirl aufwärts gibt es massive Ernteausfälle im Oberland, aber auch im Wipptal oder in einigen Teilen des Unterlands", weiß Lukas Peer, Grünland-Referent der Landwirtschaftskammer. So habe es schon beim ersten Schnitt Ernteausfälle gegeben, beim zweiten sogar von 60 bis 100 Prozent. Zum Teil mussten die Tiere schon von der Alm zurück ins Tal gebracht werden.

Die Folgen: Das fehlende Futter schlage sich bereits in steigenden Heu-Preisen nieder, und weil die Hitze in ganz Europa grassiert, seien Importe teurer. „Das könnte dazu führen, dass die Bauern ihr Vieh nicht lange durchfüttern, sondern verkaufen — und dass sie dann statt 1500 Euro nur 1000 Euro bekommen." Für die Zukunft steht für den Fachmann jedenfalls fest: Es müssten robustere Grünpflanzen gezüchtet bzw. ausgesät werden. „Und man wird auch Grünlandflächen bewässern müssen." Bei den Gemüsebauern halte sich der Schaden aufgrund intensiver Bewässerung nämlich in Grenzen. „Dafür gibt es eine Invasion von Schadinsekten wie Erdflöhen oder Raupen. So massiv habe ich das noch nie erlebt", weiß Alfred Unmann, Gemüsebaureferent in der Landwirtschaftskammer.