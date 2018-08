St. Leonhard im Pitztal – Nach einem Murenabgang im Pitztal am Sonntagabend laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Die Sperre der Pitztal Landesstraße wurde am frühen Montagnachmittag zumindest teilweise aufgehoben. Seit 13 Uhr werden laut Johannes Monz vom Baubezirksamt Imst jede volle Stunde Fahrzeuge durchgelassen, um aus oder ins Tal zu fahren. Wann die Strecke wieder voll befahrbar sein wird, ist derzeit noch unklar. Die Aufräumarbeiten werden laut Monz aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen: „Wir schätzen, dass rund 4000 Kubikmeter Geröll auf der Straße und im Bachbett der Pitze gelandet sind.“

Am frühen Sonntagabend hatte sich eine Gewitterzelle heftig entladen, eine Mure verlegte dabei die Pitztal Landesstraße am südlichen Ortsausgang des Weilers Plangeroß (Gemeinde St. Leonhard).

Drei in dem Bereich abgestellte Autos wurden von den Schlamm- und Geröllmassen mitgerissen und zum Teil schwer beschädigt, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Straße war bei Neurur komplett gesperrt worden. Damit war auch die Straßenverbindung zu den taleinwärts gelegenen Ortsteilen von St. Leonhard gekappt worden. (TT.com)