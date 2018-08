Innsbruck – „Der Wetterumschwung wird massiv, es wird der erste richtige Kälteeinbruch“, sagt Meteorologe Reinhard Prugger von den meteo experts. Mit einer markanten Kaltfront kühlt es in den nächsten Tagen ordentlich ab. Die ersten Vorboten zeigten sich bereits am Donnerstag mit Regenschauern und teils kräftigen Gewittern.

Am Freitag erreichte dann die erste Kaltfront Tirol. Vom Außerfern und dem Oberland her breiteten sich schon früh Regenschauer auf das ganze Land aus. Die Höchstwerte liegen bei nur noch rund 22 Grad.

Doch damit nicht genug. Eine neue Kaltfront bringt dann ab Samstag Starkregen und einen weiteren Temperatursturz. Höchstwerte von 15 bis 17 Grad am Samstag und zehn bis 14 Grad am Sonntag sorgen für richtig Abkühlung in Tirol.

Schneefall in den Bergen

In den Bergen werden die ersten Schneeflocken der Saison erwartet. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Sonntag massiv – auf unter 2000 Meter, stellenweise sogar auf 1500 Meter. „Auf zahlreichen Almen wird es Sonntagfrüh weiß sein“, so Wetterexperte Prugger.

Aufgrund der ungünstigen Prognosen wurde der TT-Wandercup am Sonntag in Navis und das für Samstagabend geplante Brixentaler Bergleuchten abgesagt.

Sonniger Montag

Nach dem kühlen Wochenende zeichnet sich schon wieder eine Wetterbesserung ab. Am Montag wird es schon wieder sonnig und schöner. Die Temperaturen steigen wieder auf knapp über 20 Grad. „Aber in den Nächten bleibt es weiterhin frisch bei einstelligen Plusgraden“, prophezeit Prugger. (TT.com)