Wien, Innsbruck – Die kommende Woche wird Österreich mit Sonne und Wärme verwöhnen, verriet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag. Bereits am Montag scheint verbreitet die Sonne, nachdem sich in südlichen Beckenlagen sowie in einigen Tälern etwas Nebel aufgelöst hat.

Etwas mehr Quellwolken entstehen zwar im Bergland, aber auch hier ist das Schauerrisiko nur sehr gering. Am Nachmittag ziehen von Nordwesten her einige hohe Schleierwolken auf. Der Wind weht meist nur schwach. Die Tageshöchsttemperaturen betragen zwischen 21 und 27 Grad.

Auch am Dienstag überwiegt meist der sonnige Eindruck, auch wenn ein Schirm hoher Schleierwolken den Himmel oft milchig-weiß erscheinen lässt. Im Donauraum kommt mäßiger Westwind auf, sonst ist es meist windschwach. Nach Frühtemperaturen von sieben bis 16 Grad klettert die Quecksilbersäule auf 22 bis 28 Grad.

Hoher Luftdruck sowie eine südwestliche Strömung sorgen zur Wochenmitte für einen spätsommerlich warmen und überwiegend sonnigen Tag. Einzelne Frühnebel in Becken und Tälern lichten sich meist rasch. Danach scheint schließlich die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel, was bis zu 30 Grad ermöglicht.

Wetterwechsel am Freitag

Fast ebenso präsentiert sich der Donnerstag. Doch vor allem über den Alpengipfeln machen sich nachmittags ein paar Quellwolken bemerkbar. Mit ihnen können bis zum Abend im Südwesten einzelne lokale Regenschauer nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen orientieren sich in etwa an jenen des Vortags.

Eine Kaltfront von Westen beendet am Freitag langsam das spätsommerliche sonnige Wetter. Während bis Mittag in der Westhälfte Österreichs mit dichteren Wolken bereits erste gewittrige Regenschauer niedergehen, überwiegt im Osten und Südosten noch einmal sonniges Wetter. Bis zum Abend werden jedoch auch hier die Wolken langsam dichter, womit die Schauer- und Gewitterneigung steigt. Tagsüber sind 21 bis 29 Grad zu erwarten. (APA)