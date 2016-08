ÖVP-Chef Platter wollte nicht mit der FPÖ diskutieren und schickte auch keinen seiner drei Stellvertreter. Das sind keine günstigen Vorzeichen für eine etwaige Koalition. Oder wie deuten Sie das? Markus Abwerzger: Es ist schade, dass LH Platter mir wiederholt ausweicht. Ich lese daraus eine abwartende Haltung gegenüber einer aufstrebenden Partei ab. Im Landtagswahlkampf, spätestens 2018, wird er sich einer Diskussion stellen müssen.

LH Platter gilt nicht als Freund von Schwarz-Blau. Kann es die Konstellation nur ohne LH Platter geben? Abwerzger: Wir wollen zweitstärkste Partei werden. Für uns ist ein historisches Wahlergebnis machbar. Ich glaube, dass Schwarz-Grün und damit eine Koalition der faulen Kompromisse, ich geb’ dir was und du gibst mir was, in Verlängerung geht. Die ÖVP in Tirol ist noch nicht reif für eine Koalition mit der FPÖ. LH Platter rückt zwar in seinen Aussagen in freiheitliches Terrain vor, handelt aber anders und hat noch dazu die Grünen im Boot. Wir haben Zeit, wenn die Wende nicht jetzt kommt, kommt sie fünf Jahre später. Wir haben ein junges Team.

Da fragt man sich, wo denn das ist. Die Personaldecke bei der FPÖ ist dünn.

Abwerzger: Das stimmt so nicht. Es ist klar, dass der Partei- und der Klubobmann medial am häufigsten vorkommen. Das ist auch bei anderen Parteien so. Wir haben 2013 einen Veränderungsprozess eingeleitet und werden 2018 das beste Team aus jungen und arrivierten Kräften präsentieren, das wir je hatten.

Es werden also Gesichter dabei sein, die man kennt? Abwerzger: Es werden neue und bekannte Gesichter dabei sein. Ich halte nichts von Quereinsteigern. Mitte nächsten Jahres werden wir die Landesliste präsentieren.

Sie gehen als Spitzenkandidat für die Landtagswahl ins Rennen, Klubobmann Rudi Federspiel tritt in Innsbruck als Bürgermeisterkandidat an. Ihm wird die Nähe zu Herwig van Staa vorgeworfen und damit der FPÖ eine zu weiche Oppositionspolitik.

Abwerzger: Ich gehe nicht davon aus, dass wir als zu zahm wahrgenommen werden. Hören Sie sich die Zwischenrufe an im Landtag. Was wir nicht machen, sind persönliche Untergriffe. Es gibt in allen Parteien Persönlichkeiten, die ich schätze. Wir suchen die sachliche Konfrontation.

Sie werden nicht müde, Soziallandesrätin Baur von den Grünen zum Rücktritt aufzufordern. Was würden Sie denn anders machen in ihrer Position, bei geltender Rechtslage? Abwerzger: Alles würde ich anders machen. Ich würde von der ÖVP als anscheinende Bürgermeisterpartei verlangen, dass sie mich unterstützt, verträgliche Unterkünfte in Kleinquartieren in den Gemeinden zu schaffen. Die Traglufthallen würde ich beseitigen und ich würde das Gespräch mit den Bürgermeistern suchen, das kann Soziallandesrätin Baur nicht. Für uns ist klar, das Boot ist voll. Wir haben genug Personen in Tirol aufgenommen.

Tirol hinkt der Quote hinterher. Sie fordern Solidarität unter den Gemeinden, aber nicht unter den Bundesländern? Das Boot ist voll, wie würden Sie das umsetzen?

Abwerzger: Wir haben Asylwerber ohne Pässe, wir haben straffällig gewordene Asylwerber.

Die wir laut Polizei kaum abschieben können. Das würde sich auch unter einem Soziallandesrat Abwerzger nicht ändern. Abwerzger: Wenn wir in der Verantwortung wären, hätten wir bereits vor zwei Jahren gehandelt. Unsere mahnenden Worte wurden damals nicht gehört. Heute redet Bundeskanzler Kern davon, dass die Hausordnung in Österreich eingehalten werden muss. Das hat unser Parteiobmann Strache auf die türkischen Mitbewohner bezogen schon 2011 gesagt. LH Platter bezeichnet uns als Hetzer und ein Jahr darauf überholt er uns rechts.

Das müsste Sie doch eigentlich freuen oder rücken Ihnen die ÖVP und die SPÖ zu weit in die Nähe Ihrer Wähler? Abwerzger: Sie reden nur, tun aber nichts. Der Wähler geht zum Schmied und nicht zum Schmiedl. Das zeigen die Umfragewerte.

Seit Jahren besetzt die FPÖ die beiden Themen Asyl und Sicherheit. Wofür stehen die Freiheitlichen noch?

Abwerzger: Sicherlich ist die Wirtschaft eine Kernkompetenz. Es sind die kleinen und mittleren, oft Familienbetriebe, von denen Österreich lebt. Hier haben wir eine blaue Westachse mit Vorarlberg und Salzburg geschmiedet und einige Initiativen gesetzt. Wir haben Kompetenzen im Tourismus und im Umweltbereich. Für Letzteres muss man kein Grüner sein. Wir sehen uns als Heimatpartei, die gut mit der Heimat umgeht, aber nicht jedes Projekt verteufelt.

Eine Partei, die die des kleinen Mannes sein will, wird sich mit Wirtschaftskompetenz schwertun. Ist da die FPÖ nicht schon zu sehr Arbeiterpartei? Abwerzger: Das verträgt sich für uns sehr gut, weil wir auf kleinere Unternehmen schauen, wo die Bindung zum Arbeitnehmer groß ist. Jeder Unternehmer würde gerne mehr bezahlen, wenn es nicht so hohe Lohnsteuern gäbe und so viele Vorschriften, die sein wirtschaftliches Leben erschweren.

Laut Richterspruch darf man FP-Kandidat Norbert Hofer als „Nazi“ bezeichnen. Was sagen Sie dazu?

Abwerzger: Das Urteil wird sicher korrigiert. Es ist ein krasses Fehlurteil. Weitere Äußerungen muss ich mir verkneifen, ich unterliege der anwaltlichen Standesregel. Ich will kein Disziplinarverfahren riskieren.

Das Gespräch führte Anita Heubacher