Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – 150 Millionen Euro hat der Innsbrucker Gemeinderat kürzlich zur Aufnahme bei der Europäischen Investitionsbank beschlossen, um den Rest der offenen Regionalbahnkosten zu finanzieren. BM Christine Oppitz-Plörer hatte Kritikern damals den Gegenwert des städtischen Wohnungseigentums vorgerechnet. 12.000 Wohnungen seien das aktuell. Die Stadt müsste daher lediglich 750 Wohnungen verkaufen (Annahme: 200.000 €/Einheit), um eine ähnliche Summe zu lukrieren. Doch die Stadtwohnungen seien tab­u – der Schatz der Gemeinde werde nicht veräußert.

SPÖ-Pupp präsentiert Maßnahmen-Paket

Wieso eigentlich nicht? Darüber will nun LA Thomas Pupp (SPÖ) öffentlich diskutieren: „Das wäre doch ein tolles Angebot gegenüber der Innsbrucker Bevölkerung.“ Gerade ein günstiges Eigenheim könne speziell für die Jungen eine „tolle Perspektive“ sein. Zusammen mit dem ehemaligen S-Real-GF, mittlerweile aber selbstständigen Immo-Experten Harald Knoll hat Pupp an möglichen Auswegen aus dem derzeitigen Wohn-Dilemma in der Landeshauptstadt gebastelt.

Ausgangsbasis hierfür bildete eine – dem Grunde nach bekannte – Erhebung des Status quo: Während die Miet- und Kaufpreise am privaten Wohnungsmarkt von Jahr zu Jahr in immer noch lichter­e Höhen steigen, warten 70 Hekta­r gewidmete­s, aber private­s Bauland teils bereits seit Jahrzehnten auf ihr­e Verwertun­g. Zwar wird der soziale Mietwohnbau von der Stadt forciert, gemeinnützige Wohnbauträger finden aber immer weniger Flächen, um leistbaren Wohnraum zu schaffen. Und wenn, dann fokussiert sich selbiger zum Großteil auf den sozialen Miet- und weniger auf den sozialen Eigentumswohnba­u. Alles in allem säßen die Innsbrucker „in einer Mietfalle“, bilanzieren Pupp und Knoll. Um dem entgegenzuwirken, wirft Pupp ein Bündel an Maßnahmen in die Diskussion:

1. Wohnungsverkauf: Im Schnitt 350.000 Euro für eine Zweizimmerwohnung im Stadtgebiet zu bezahlen sei für Normalverdiener „nicht mehr leistbar“, sagt Pupp. Die Stadt könnte daher den Innsbruckern ihre Wohnungen zu sozial verträglichen Preisen zum Kauf anbieten. Gebunden aber an soziale Kriterien und auch an ein Vorkaufsrecht für die Gemeinde, um Spekulationen zu unterbinden.

2. Baulandmobilisierung: Mit unbebauten, aber gewidmeten Gründen in der Hand von wenigen werde „jährlich ein Wertzuwachs in Millionenhöhe angehäuft“, sagt Pupp. Er tritt für eine Bebauungsfristsetzung inklusive Eigenbedarfsprüfung ein. Verstreicht die Frist, ohne dass gebaut wird, soll rückgewidmet werden: „Hier geht es nicht ums Enteignen, sondern um Fairness und Gerechtigkeit.“

3. Eigentumswohnungen: Neben dem städtischen Wohnungsverkauf müssten laut Pupp und Knoll aber auch wieder mehr sozial leistbare Eigentumswohnungen gebaut werden. 50:50 solle das Verhältnis Miete/Eigentum ausmachen, empfehlen sie den gemeinnützigen Wohnbauträgern.

4. Finanzierung: Um sich sein Eigenheim überhaupt leisten zu können, müsse man die Wohnbauförderung verdoppeln, sagt Pupp. Möglich sei auch die Anwendung so genannter „Generationenkredite“ mit langen Laufzeiten und überwiegender Zins- statt Kapitaltilgung.

5. Mischgebiete/Mietzinsbeihilfe: Wohnen und (Klein-)Gewerbe sollen prinzipiell nebeneinander widmungstechnisch ermöglicht werden. Eine tirolweit einheitliche Mietbeihilferegelung ebenso. Letztere sorgte kürzlich für Wirbel im Land, als der Innsbrucker Gemeinderat eine Anhebung der Wartefrist von null auf drei Jahre beschloss. Dieser Beschluss tritt mit 1. September in Kraft.