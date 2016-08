Bozen, Innsbruck – Mitte Oktober wird Italien in einer Volksabstimmung über eine Verfassungsreform abstimmen, die der italienischen Regierung mehr Macht gibt. Die Gesetzgebung soll mit der Abschaffung des Senats schneller und das Regieren effizienter werden, wie Esther Happacher vom Institut für Italienisches Recht an der Uni Innsbruck schreibt. Die Schutzklausel verhindere eine direkte Anwendung der neuen Kompetenzordnung zum Nachteil Südtirols. „Allerdings sind indirekte Auswirkungen nicht auszuschließen, wenn der staatliche Gesetzgeber in Ausübung seiner ausgebauten ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis dem Landesgesetzgeber immer engere Vorgaben setzt“, wie Happacher hinzufügt. Und das wird in Südtirol derzeit heftig diskutiert.

Die deutschsprachigen Oppositionsparteien Union für Südtirol, Süd-Tiroler Freiheit und Freiheitliche befürchten massive Auswirkungen, auch die Grünen sind skeptisch. Die Südtiroler Volkspartei um LH Arno Kompatscher hingegen vertraut auf die Schutzklausel und die notwendige Einbindung Österreichs bei Änderungen, die Südtirol betreffen würden. Sie hat in Rom der Verfassungsreform schon im Vorjahr zugestimmt.

Der Vorsitzende des Südtirol-Ausschusses im Parlament und Südtirol-Sprecher der ÖVP, NR Hermann Gahr, beurteilt die Situation ebenfalls mit gemischten Gefühlen. „Die Verfassungsreform birgt gewisse Risken für Südtirol, eine Zentralisierung steht im Raum.“ Gahr verweist allerdings auf die Schutzfunktion Österreichs für Südtirol. „Die Südtirol-Autonomie als Vorzeigemodel für den Schutz von ethnischen Minderheiten darf nicht der Zentralisierung von Ministerpräsident Matteo Renzi geopfert werden.“ Die Basis dafür habe das vor 70 Jahren geschlossene Gruber-De-Gasperi-Abkommen (Pariser Abkommen) gelegt.

Im Oktober kommt es zur Volksabstimmung über die Verfassungsreform, für Gahr wird vor allem das Ergebnis in Südtirol für die künftige politische Debatte in Bozen richtungsweisend sein. „Die Autonomie hat Südtirol gutgetan, der beabsichtigte Ausbau in Richtung Voll­autonomie mit Ausnahme der Außen- und Verteidigungspolitik bedeutet auch eine Chance für die Europaregion. Die römischen Zentralisierungstendenzen sind jedoch nicht förderlich.“ Sie würden laut Gahr dazu führen, dass die Stimmung gegenüber Rom noch schlechter wird und die „Los-von-Rom“-Parolen noch lauter werden. Schließlich ist die Verfassungsrefom auch innerhalb der Südtiroler Volkspartei umstritten. „Das ist eine äußert schwierige Situation für die Südtiroler Volkspartei“, merkt Gahr an. Jedenfalls steht nach 70 Jahren Pariser Abkommen am 5. September Südtirol ein politisch heißer Herbst bevor. (pn)