Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Reform ist überfällig, denn jährlich finanziert das Land 72 Dienstposten der Landwirtschaftskammer Tirol. Im Budget 2016 sind dafür 5,8 Millionen Euro veranschlagt. Dazu kommt noch ein Beitrag von 520.000 Euro für den Verwaltungsaufwand bei der Förderabwicklung. Begründet wird die Pauschalabgeltung mit der Mitwirkung der Bauernkammer am Vollzug von Landesgesetzen in der Tiroler Land- und Forstwirtschaft und der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Bis 1998 lag dafür nicht einmal ein Vertrag vor, das führte immer wieder zu Kritik des damaligen Landeskontrollamts. Erst 1998 wurde ein Pauschalvertrag über Rechte und Pflichten abgeschlossen.

Einmal mehr ist es der Landesrechnungshof (LRH), der sich jetzt mit der Pauschalregelung nicht abfinden kann. Er hat die Landwirtschaftskammer und die Personalabgeltung geprüft, der Bericht liegt seit wenigen Wochen vor. Auch die Oppositionsparteien im Land fordern seit Jahren Änderungen. Und die dürften jetzt unweigerlich kommen. Laut TT-Informationen arbeiten Land Tirol und Landwirtschaftskammer an einem neuen Leistungskatalog. Denn das Fehlen der Kriterien ist der Hauptkritikpunkt des Landesrechnungshofs.

160 Mitarbeiter hat die Tiroler Landwirtschaftskammer, 72 davon finanziert das Land. In den 1990er-Jahren waren es sogar 91, später 82. Zwischenzeitlich verringerte sich die Zahl auf 72. Für den Landesrechnungshof ist die Pauschalabgeltung im Landesbudget in dieser Form nicht mehr zu rechtfertigen. Wie bei der Abgeltung der Kammerberater durch den Bund fordert der LRH nicht mehr eine generelle Bezahlung der Dienstposten, sondern eine Entschädigung der tatsächlich für das Land Tirol erbrachten Leistungen nach Stunden und durchgeführten Tätigkeiten. Das soll künftig auch erfolgen.

Aufgearbeitet hat der Landesrechnungshof auch ein wirtschaftlich schwieriges Kapitel der Tiroler Landwirtschaftskammer. 1998 stand es mit der Kammer gar nicht gut, wegen der Pensionsregelung liefen die Finanzen aus dem Ruder, das Land musste einspringen. Die Tiroler Bauernkammer stand kurz vor dem Ruin. Als Rettung wurde über den Ausstieg aus dem eigenen Betriebspensionssystem verhandelt. In der Folge gliederte die Bauernkammer 1999 die Pensionsansprüche von damals 62 Kammermitarbeitern aus, dafür musste jedoch ein Kredit aufgenommen werden. Seit 1999 finanziert jetzt das Land 70 Prozent der Rückzahlung oder derzeit 896.000 Euro im Jahr. Letztmalig wird 2018 eine Rate bezahlt, dann endet der Vertrag und das Land spart sich das Geld.

Kritisch äußert sich der Landesrechnungshof außerdem zu den Fahrtkosten der Kammermitarbeiter, die um ein Vierfaches höher sind als jene der Bediensteten in den Bezirkshauptmannschaften. Die Kammer rechtfertigt die Fahrtkosten aber mit vielen Vor-Ort-Terminen.

In einem Strategieprozess, der vor wenigen Wochen eingeleitet wurde, dürften jetzt nicht nur künftige Aufgabenstellungen für die Interessenvertretung der rund 16.000 Tiroler Bauern definiert, sondern begleitend dazu auch eine Personalreform ausgearbeitet werden. Denn dass das Land Tirol 72 Dienstposten, wovon zwei Mitarbeiter n der Landarbeiterkammer beschäftigt sind, finanziert, gehört in absehbarer Zeit wohl endgültig der Vergangenheit an.