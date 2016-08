Integrationsminister Sebastian Kurz hat sich zuletzt für verpflichtende Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge im gemeinnützigen Bereich ausgesprochen. Wie schaut denn hierzu nun die SPÖ-Linie aus?

Niedermühlbichler: Wir sind dafür, dass Flüchtlinge eine anständige Beschäftigung haben. Alles ist besser, als nichts zu tun. Aber wir sind dagegen, dies mit Ein-Euro-Jobs zu verbinden, mit denen man dann reguläre Jobs wegrationalisieren kann. Was wir uns aber vorstellen können, ist der Ausbau der gemeinnützigen Arbeit in Gemeinden. Diese Möglichkeit gibt es ja schon, dort bekommen Flüchtlinge übrigens drei Euro. Hier sollen aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessert werden. Ich kann mir zudem vorstellen, dass wir auch für Flüchtlinge die Möglichkeit des freiwilligen Sozialjahres anbieten. Mich ärgert, wenn man verpflichtende Ein-Euro-Jobs fordert und zugleich nicht einmal weiß, ob es die Angebote gibt.

An welche Tätigkeiten denken Sie beim Sozialjahr konkret?

Niedermühlbichler: Von der Pflege bis zum Roten Kreuz. Ich bin überzeugt davon, dass sich hier viele Flüchtlinge melden. Viele wären auch froh, wenn sie dem Land, in dem sie leben, etwas zurückgeben könnten.

Dieser Vorschlag der Ein-Euro-Jobs reihte sich in eine sommerliche Initiative der ÖVP ein, die vor allem von den Freiheitlichen positiv aufgenommen worden ist. Sehen Sie darin eine Annäherung der ÖVP an die FPÖ?

Niedermühlbichler: Ich denke schon, dass es Kräfte in der ÖVP gibt, die zurück zu Schwarz-Blau wollen. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit in der ÖVP die christlich-sozialen Werte hochhält. Und ich bin mir sicher, dass es der Mehrheit in der ÖVP nicht egal ist, welches Signal man an die Wirtschaft aussendet, wenn die ÖVP einen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache zum Kanzler macht. Wir haben jedenfalls ein sehr gutes Arbeitsverhältnis mit ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner. Wir lassen uns von diversen Spielchen nicht irritieren.

Jetzt gib es ja nicht nur in der ÖVP Stimmen, die sich eine Zusammenarbeit mit der FPÖ vorstellen können. Auch die SPÖ hat mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil einen Rechtsverbinder. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang seine Attacken auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel – just einem Tag vor dem Besuch des Kanzlers in Deutschland?

Niedermühlbichler: Der Verteidigungsminister hat seine Sicht der Dinge dargestellt. Er hat dies aber nicht gerade diplomatisch ausgewogen formuliert. Aber jeder weiß: Die Linie bei uns gibt Bundeskanzler Christian Kern vor. Keiner von uns will die deutsche Kanzlerin beleidigen.

Deshalb fragen wir nach: Sind Doskozils Aussagen durchaus gewollt, weil er die Flanke zur FPÖ abdecken muss?

Niedermühlbichler: Er ist für Sicherheit zuständig, er kennt sich in diesen Themen aus, er wäre auch ein hervorragender Innenminister. Und in Sicherheitsfragen wird es auch einmal deftiger, das hat nichts mit Rechtsausleger zu tun.

Sie sind als Parteimanager auch dafür zuständig, die Strukturen in der SPÖ zu verändern. Die Mitglieder sollen in den Entscheidungsprozessen stärker eingebunden werden. Könnten Sie sich bei der Listenerstellung für die kommenden NR-Wahlen Vorwahlen vorstellen?

Niedermühlbichler: Ich kann mir viel vorstellen. Prinzipiell geht es darum, den Mitgliedern mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung einzuräumen. Wir arbeiten an Möglichkeiten rascher Mitgliederbefragungen zu einzelnen Themen. Ich denke hier auch an die technischen Voraussetzungen.

Die Parteijugend hat zuletzt auch gefordert, über Koalitionsabkommen von Parteimitgliedern abstimmen zu lassen?

Niedermühlbichler: Auch das kann ich mir sehr konkret vorstellen. Wir wollen die Demokratisierung in der Partei vorantreiben.

Das Gespräch führten Peter Nindler und Michael Sprenger