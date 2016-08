Von Peter Nindler

Alpbach – Klimawandel und die konjunkturelle Krise treffen die Landwirtschaft im Allgemeinen und die Berggebiete im Besonderen: Zum zweiten Almgespräch von Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) in Alp- bach gesellte sich am Montag auch der luxemburgische Agrarminister Fernand Etgen. Aber trotz der negativen Auswirkungen durch den Wegfall der Milchquote im Vorjahr und des folgenden massiven Preisverfalls auf 27,3 Cent pro Liter in Tirol steht für Rupprechter und Etgen fest, „dass es keine Wiedereinführung der Milchquote mehr geben wird. Es gibt kein Zurück mehr.“

Das Murren der Bauern ist wegen der niedrigen Produktpreise nicht mehr überhörbar, bei den ÖVP-Bauernbundgesprächen im Oberland musste Rupprechter zuletzt erstmals Kritik einstecken. Im TT-Gespräch kontert er: „Ich lasse mir meine Bilanz nicht schlechtreden, nach zwei Jahren ist sie herzeigbar. Von der Almregelung bis hin zu den jetzigen Unterstützungen für die Milchbauern haben wir einiges umgesetzt.“ Vor allem für die Tiroler Berggebiete habe man viel erreicht, allein die Direktzahlungen mit der Regionalprämie würden ein Plus von 45 Prozent bis 2019 bedeuten. „Das erkennen die Bauern auch an“, ergänzt der Minister. Rupprechters Botschaft für die Landwirte ist eindeutig: „Mit der Menge können die Berggebiete nicht mithalten. Qualität, Herkunftsbezeichnungen und Regionalität sind deshalb die Chancen für die Zukunft.“

Dass die Lieferverzichtsprämien und der Entfall der Sozialversicherungsbeiträge von 170 Millionen Euro für ein Quartal kritisch gesehen und als Privilegien für die Bauern bezeichnet werden, kann Rupprechter nicht nachvollziehen. „Das ist ein nicht gerechtfertigter Vorwurf. In der Landwirtschaft gibt es extrem schwierige Bedingungen, sie ist auch massiv vom Klimawandel und starken Witterungsveränderungen direkt betroffen.“ Entsprechende Unterstützungen sind für ihn keine Privilegien, sondern Solidarität. „Die kann die Landwirtschaft auch einfordern. Solidarität ist ein Grundprinzip der christlichen Soziallehre, für die ich eintrete.“

Apropos christlich-sozial: Den immer wieder kolportierten Ablösegerüchten in der ÖVP begegnet Rupprechter mit einer klaren Botschaft. „Natürlich bleibe ich bis 2018 Minister in der Bundesregierung.“ Als Umwelt- und Landwirtschaftsminister sieht er insgesamt in einer nachhaltigen (Bio-)Landwirtschaft, einer aufrechten Bewirtschaftung der Berggebiete und im Einsatz von erneuerbaren Energieträgern einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.