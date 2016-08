Von Anita Heubacher

Innsbruck – So viel Euphorie war wohl selbst NEOS-Chef Matthias Strolz zu viel. Er musste seinen Landessprecher Dominik Oberhofer etwas einbremsen. Ein „zweistelliges Ergebnis“ könne die pinke Partei bei den Landtagswahlen in Tirol einfahren, hatte dieser gemeint, vor ein paar Wochen lag die Latte noch bei acht Prozent. „Zweistellig ist wohl ein bisschen zu hoch gegriffen“, meinte Strolz gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Strolz ist auf Tirol- und auf Forum-Alpbach-Besuch. Eigentlich als ÖVP-Karriere-schmiede gedacht, soll Strolz ebendort mit Mitstreitern die Idee zur Gründung einer eigenen Partei gehabt haben. 2013 zogen die NEOS mit fünf Prozent in den Nationalrat ein. In Tirol hat die Partei noch kaum Fuß gefasst. Mindestens fünf Prozent würden die Pinken brauchen, um in den Tiroler Landtag einzuziehen. Spitzenkandidaten gibt es weder für den Landtag noch für die Gemeinderatswahlen in Innsbruck, dafür aber Pläne, wie man Junge für Politik begeistern könnte.

NEOS wollen in möglichst vielen Gemeinden einen Jugendgemeinderat installieren. Alle sechs Jahre würden 16- bis 24-Jährige je nach Gemeindegröße zwischen drei und 15 „ihre“ Gemeinderäte wählen. „Jeder Wähler hätte so viele Stimmen, wie Kandidaten auf der Liste stehen. Der mit den meisten Stimmen wäre der Vorsitzende“, erklärt Johannes Tilg. Der junge Mann ist zuversichtlich, Mitstreiter begeistern zu können. Ein Prozent des Budgets, mindestens jedoch 10.000 Euro, würden die Jungen fordern. Der Bürgermeister müsse die ordentliche Verwendung des Geldes überprüfen. Zuversichtlich ist auch Oberhofer, obwohl es nur „eine Handvoll Jugendliche“ in den Reihen der 3600 Tiroler Gemeinderäte gebe. Das sehen die Jugendorganisationen der Parteien anders. Die Junge ÖVP brüstete sich beispielsweise bei den letzten Gemeinderatswahlen mit 100 Kandidaten, eigenen Jugendlisten und drei Bürgermeisterkandidaten. „Parteipolitik schreckt die Jugendlichen ab“, meinen hingegen Oberhofer und Tilg. NEOS ist in ihren Augen „keine Partei, sondern eine Bürgerbewegung“. Die Ideologie sei außen vor.

Ihre Partei sitzt zwar nicht im Landtag, hat aber bereits angekündigt, mitregieren zu wollen. Gibt es farbentechnisch Präferenzen?

Matthias Strolz: Nein, noch gibt es keinen Favoriten. Das hängt von den Inhalten ab. Wir wollen vor allem in der Bildungspolitik einen Ruck erzeugen.

Da hätten Sie in Tirol mit LH Günther Platter und Landesrätin Palfrader, die beide für eine gemeinsame Schule eintreten, doch Unterstützer?

Strolz: Das sind nur einzelne Köpfe in der ÖVP, die da etwas bewegen wollen. Ich fürchte, um einen ordentlichen Schub auszulösen, gibt es in der ÖVP keine Mehrheit. NEOS steht für den Wettbewerb der besten pädagogischen Modelle. Wie sich Schulen nennen, ist uns prinzipiell egal.

Ihr Landessprecher hat eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Sehen Sie das gleich?

Strolz: Beim Europathema sind wir uns mit der FPÖ überhaupt nicht einig. Tirol liegt zwischen Deutschland und Italien, sollen wir jetzt plötzlich wieder Schlagbäume am Brenner aufstellen? Wohin Anti-EU-Polemik führen kann, hat man in Großbritannien gesehen.

NEOS sehen sich selbst nicht als Partei. Das heißt, Sie würden in Tirol auf die Parteienförderung verzichten?

Strolz: Wir haben darauf unterschiedliche Antworten in den verschiedenen Ländern. In Wien haben wir auf 800.000 Euro auf fünf Jahre gerechnet verzichtet, in Linz haben wir Teile der Parteienförderung in Bürgerprojekte gesteckt. Wir haben Wahlen größtenteils mit Spenden finanziert. In der Steiermark hatten die Kommunisten mehr Geld als wir. Aber wir sind schon sehr professionell und wir treten sicher nicht barfuß zum Marathon an.

Was heißt das konkret?

Strolz: Die finale Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aber wenn wir in den Landtag kommen, ist sicher einer unserer ersten Anträge, die Parteienförderung zu kürzen.

Wo wollen Sie denn die Stimmen im Wahlkampf holen?

Strolz: Bei den Grünen und bei der ÖVP. Wir sind für Grüne mit wirtschaftlichem Hausverstand eine gute Adresse. Wir haben es auch nicht so mit Verboten und dem erhobenen Zeigefinger. Und wir sind nicht so verzopft wie die ÖVP. Von der Agrar bis zur Wirtschaftskammer sind wir nicht in Bünden gefangen.

Seilbahnzusammenschlüsse sind in Tirol umstritten. Wie hätten Sie beim Kalkkögel-Projekt bei Innsbruck entschieden?

Strolz: Da kenne ich den konkreten Fall zu wenig.