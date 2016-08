Von Peter Nindler

Innsbruck - Bilderbergtreffen in Telfs, G7-Gipfel in Bayern und die Flüchtlingskrise ließen die Überstunden für die rund 1940 Polizisten in Tirol im Vorjahr in die Höhe schnellen: 446.897 Überstunden fielen in neun Bezirkspolizeikommandos und in der Landespolizeidirektion an, österreichweit waren es 6,5 Millionen. Zum Vergleich 2014: Damals verzeichnete Tirols Polizei Mehrdienstleistungen von 378.033 Stunden. Bereinigt um die Journaldienste gab es in den Bezirken und in der Stadtpolizei eine Steigerung von 58.000 Stunden. Diese Zahlen gab Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) im Juni in einer parlamentarischen Antwort im Bundesrat bekannt.

Auch wenn 2015 mit den beiden Gipfeltreffen ein Ausnahmejahr war, ist vor allem wegen der Flüchtlingskrise für Landespolizeidirektor Helmut Tomac „das Ende der Fahnenstange mit den zusätzlichen Belastungen noch nicht erreicht". Obwohl es heuer 225 Neuaufnahmen gibt, verzögert die zweijährige Ausbildung die Abfederung der Personalknappheit.

40 Überstunden im Monat

„Wir sind nach wie vor unterbesetzt", sagt deshalb der Tiroler Polizeigewerkschaftschef Reinhold Siess. „Weil die angehenden Polizisten bereits Teil des Stellenplans sind." Bis zu 40 Überstunden und Journaldienste würden die Polizisten im Monat leisten. „Vor allem ältere Arbeitnehmer wollen gerne reduzieren, aber angesichts der dünnen Personaldecke geht das nicht." Er hofft auf weitere Stellen.

In Kufstein haben sich nämlich die Überstunden mehr als verdoppelt, in Innsbruck um 18.000 gesteigert.

Daten zeigen rasanten Anstieg

Zahlen sind relativ: Obwohl Überstunden zur Polizeiarbeit gehören — nicht nur in Krimis —, so sind sie dennoch rasant angestiegen. 447.000 zusätzliche Dienststunden waren die 1940 Tiroler Polizisten im Vorjahr im Einsatz. Ein Teil davon sind die Journal- und Bereitschaftsdienste, doch darüber hinaus sind die so genannten „klassischen Überstunden" in den neun Bezirkspolizeikommandos und im Stadtpolizeikommando Innsbruck um knapp 58.000 Stunden angewachsen. Das geht aus den von Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) vorgelegten Zahlen hervor — zuletzt in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 12. Juli an FP-Bundesrat Werner Herbert.

Mit dem Überstundenrekord (auch österreichweit) relativieren sich auch die zusätzlichen Dienstposten in Tirol. Heuer nimmt die Tiroler Polizei 225 weibliche und männliche Vertragsbedienstete für den Exekutivdienst auf. „Sie sind aber schon in den 1940 Planstellen vorgesehen, tatsächlich kommen sie erst in zwei bis zweieinhalb Jahren zum Einsatz", betont Polizeigewerkschaftschef Reinhold Siess. Die Konsequenz daraus wird von ihm als „Unterstand" bezeichnet. Also die Polizei in Tirol ist nach wie vor unterbesetzt. „Dazu kommen noch Pensionierungen oder bei den Polizistinnen Karenzierungen." Deshalb würde sich die Polizeigewerkschaft flexiblere Besetzungspools erhoffen. „Aber diese Entscheidung muss die Politik treffen."

Für Landespolizeidirektor Helmut Tomac sind die Anforderungen an die Exekutive „enorm gestiegen". Zwar würden 75 der 225 Neuaufnahmen eine Kurzausbildung für den Grenzeinsatz absolvieren: „Doch die Personaufstockung ist ein längerer Prozess." Tomac hofft allerdings auf die Zusage der Bundesregierung, sollte sich die Flüchtlingskrise weiter zuspitzen, das Personal noch einmal aufzustocken. Von zusätzlichen 2000 Polizisten in Österreich ist die Rede.