Von Matthias Sauermann

Washington/Mexiko-City — Donald Trump und der mexikanische Präsident Enrique Pena Nieto werden wohl keine Freunde mehr. Daran hat auch der jüngste Besuch des republikanischen Präsidentschaftskandidaten nichts geändert. Im Gegenteil: er zeigte auf, wie unbeholfen Trump in seinen Forderungen nach einer Grenzmauer vorgeht. Und dass er keine Chance hat, sie tatsächlich umzusetzen.

Im Vorfeld des Besuches war viel darüber gerätselt worden, warum sich beide Seiten dieses Treffen antun. Beide hätten mehr zu verlieren als zu gewinnen, so der Tenor. Umso gespannter war man auf die Äußerungen im Anschluss. Die liefen dann erwartbar ab. Donald Trump gab sich alle Mühe, sich beim gemeinsamen Auftritt mit Pena Nieto als Staatsmann zu präsentieren. In seinem abgelesenen Statement lobte er die „anständigen Amerikaner mexikanischer Herkunft". In seiner typischen Art sagte er über sie: „Eindrucksvoll, Eindrucksvoll, hart arbeitende Leute!"

Er habe im Gespräch mit dem Präsidenten klar gemacht, dass jedes Land ein Recht habe, eine physische Grenze — wie etwa eine Mauer — zu errichten, stellte Trump klar. Im Wahlkampf fiel Trump jedoch nicht nur mit dem Versprechen auf, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten. Er versicherte seinen Wählern auch, Mexiko werde selbstverständlich dafür bezahlen. Dazu sagte er nun: Darüber habe er mit dem mexikanischen Präsidenten gar nicht gesprochen.

Präsident widerspricht Trump: Werden Mauer nicht bezahlen

Mexikos Präsident widersprach wohl aus diplomatischer Höflichkeit zwar nicht direkt, jedoch im Anschluss via Aussendung. Selbstverständlich habe er Trump gesagt, dass sein Land keinesfalls für eine Mauer bezahlen werde. Gleich zu Beginn des Gespräches habe er dies klargestellt, so Pena Nieto auf Twitter.

Donald Trump wiederum lässt sich dadurch in seinem Wahlkampf nicht beirren. Im Anschluss stand er bei einer Wahlveranstaltung in Arizona auf der Bühne. „Mexiko wird für die Mauer zahlen, zu hundert Prozent", rief er seinen jubelnden Unterstützern zu. „Sie wissen es nur noch nicht", legte der Unternehmer nach.

Vergessen war dann auch der Respekt, den er Seite an Seite mit dem mexikanischen Präsidenten zuvor noch bekundet hatte. So kündigte er erneut an, sofort nach der möglichen Amtsübernahme mit Abschiebungen beginnen zu wollen. Nur Stunden nach seinem gemäßigten Auftritt in Mexiko beschrieb er illegale Einwanderer nun „allesamt als kriminell gesinnte und gefährliche Gruppe, die Terror in Gemeinschaften sät, Morde begeht, vergewaltigt und andere hinterhältige Verbrechen verübt", schreibt die New York Times.

Er werde eigene Stellen für Deportationen mit Spezialkräften einrichten, welche die gefährlichsten illegalen Immigranten aufspüren und ausweisen sollen. Jene, die sich der Strafverfolgung entzogen haben, meinte Trump. "Genauso wie Hillary Clinton das gemacht hat", rief der Unternehmer. Und setzte nach: "Vielleicht können die sie [Clinton] deportieren".

Der Mann der zwei Gesichter

Der Hintergrund für Trumps Besuch in Mexiko dürfte der sein, dass sich der Kandidat als Diplomat präsentieren wollte. Im Angesicht von desaströsen Umfragewerten sollte er unentschlossenen Wählern vermitteln, dass Trump anders auftreten könne als im Wahlkampf. Ob dies gelungen ist, bleibt fraglich. Durch seinen erneut aufbrausenden Auftritt im Anschluss dürfte bei solchen Wählern nicht der Eindruck hängen bleiben, Trump habe sich grundlegend geändert.

Zudem dürfte auch die Frage hängen bleiben, warum er — glaubt man Trumps Aussagen — sein zentralstes Wahlversprechen, also dass Mexiko für seine Mauer zahlen werde, im Gespräch mit dem mexikanischen Präsidenten nicht einmal angesprochen haben soll. Kritiker werfen Trump vor, diese Forderung sei absurd und realitätsfern. Der Auftritt in Mexiko dürfte dies untermauert haben.

Trumps demokratische Widersacherin Hillary Clinton freut sich indes über den zwiespältigen Versuch Trumps, sein Image zu korrigieren. Über das soziale Netzwerk Twitter richtete sie ihm aus: "Trump ist gerade in seinem ersten außenpolitischen Test durchgefallen. Diplomatie ist nicht so einfach wie es ausschaut."