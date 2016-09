Bodrum - Vor einem Jahr ging das Bild des toten syrischen Flüchtlingsbuben Aylan Kurdi um die Welt: Der Dreijährige war auf der Flucht nach Griechenland im Mittelmeer ertrunken, am 2. September 2015 wurde seine Leiche mit dem Gesicht im Sand an einem Strand nahe des türkischen Ferienortes Bodrum gefunden.

Bestürzung in der ganzen Welt

Fotos von dem kleinen Leichnam am Strand und auf dem Arm eines Polizisten sorgten weltweit für Bestürzung und wurden zum Symbol für die Flüchtlingskrise. Aylan war zusammen mit seiner Familie vor der Jihadistenmiliz IS (Daesh) aus der syrischen Stadt Kobane geflohen. An der türkischen Küste stiegen die Kurdis in ein Schlauchboot, um eine griechische Ägäis-Insel und damit die EU zu erreichen. Doch das überladene Boot kenterte, neben Aylan starben auch seine Mutter Rihana und sein Bruder Galip.

Ein junger türkischer Polizist entdeckte den toten Aylan, nahm die Leiche in die Arme und trug sie davon. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der Polizeibeamte den Kopf zur Seite dreht, so als wolle er dem traurigen Anblick der Kinderleiche entgehen.

Polizist: „Ich war am Boden zerstört“

Wie der Polizist Mehmet Ciplak später der Nachrichtenagentur Dogan verriet, musste er beim Fund der Leiche an seinen eigenen Sohn denken. „Als ich mich dem Kleinkind näherte, dachte ich: ‚Hoffentlich lebt es noch‘“, berichtete Ciplak. „Aber er hat kein Lebenszeichen gezeigt. Ich war am Boden zerstört.“

Die Fotografin Nilüfer Demir, die die Fotos für Dogan machte, sagte, sie sei beim Anblick der Leiche „erstarrt“. „Leider konnte nichts mehr für das Kind getan werden“, fügte sie hinzu. Sie habe den Leichnam fotografiert, damit über „die Tragödie dieser Menschen“ nachgedacht werde.

Aylans Vater: „Das Sterben geht weiter und keiner tut was“

Aylans Vater Abdullah kehrte nach der Tragödie nach Kobane zurück, um seine Frau und seine Söhne zu begraben, und lebt inzwischen im nordirakischen Erbil. Im März wurden im türkischen Bodrum zwei Schlepper, die die Kurdis in das überfüllte Schlauchboot gesetzt hatten, wegen Menschenschmuggels zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt. Vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung wurden die beiden Syrer aber freigesprochen.

„Die Politiker haben nach dem Tod meiner Familie gesagt: Nie wieder! Alle wollten angeblich etwas tun wegen des Fotos, das sie so berührt hat. Aber was passiert denn jetzt? Das Sterben geht weiter und keiner tut etwas“, sagte Abdullah Kurdi der „Bild“-Zeitung (Donnerstag).

Das Bild habe nicht viel verändert, kritisierte Kurdi. „Ich kann diese Bilder, die mich an unseren Horror erinnern, kaum ansehen. Wie ist es möglich, dass diese Dramen immer und immer wieder passieren?“ sagte Kurdi weiter.

Nachdem die Fotos von Aylan dazu beitrugen, die internationale Aufmerksamkeit auf das Schicksal der syrischen Flüchtlinge zu lenken, sorgte vor zwei Wochen ein Kinderbild aus dem Bürgerkriegsland selbst für Bestürzung: Das Foto des kleinen Omran, der nach einem Luftangriff staubbedeckt, blutend und benommen in einem Rettungswagen in Aleppo sitzt, warf ein Schlaglicht auf das Schicksal von hunderttausenden traumatisierten, verletzten und getöteten Kindern im syrischen Bürgerkrieg. (APA/AFP/dpa)