Von Christian Jentsch

Alpbach – Der blutige Konflikt in der Ukraine hat tiefe Gräben zwischen West und Ost aufgerissen, Europa droht wieder zum Schlachtfeld der Kalten Krieger zu werden. Fast 27 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und 25 Jahre nachdem das Ende der Sowjetunion besiegelt wurde, sind die Geister aus der Vergangenheit zurück. Im Schatten des Machtkampfes um die Ukraine wachsen neue Mauern zwischen Europa und Russland in den Himmel.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die aus der im Kalten Krieg als Dialog­forum zwischen Ost und West gegründeten Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) hervorgegangen ist, ist mit der Ukraine-Krise wieder in den Fokus der internationalen Politik gelangt. Bei der OSZE mit ihren 57 Teilnehmerstaaten sitzen Vertreter von europäischen Staaten, Russlands und der USA an einem Tisch. Die Organisation mit Sitz in Wien hat rund 1000 zivile Beobachter in die Konfliktregion in die Ostukraine entsandt, um die Einhaltung der Waffenruhe zwischen den prorussischen Rebellen und der ukrainischen Armee sowie den Abzug schwerer Waffen von der Frontline zu überwachen. Die OSZE soll helfen, den Weg für die Umsetzung des im Februar 2015 in Minsk geschlossenen Friedensplans zu ebnen.

Im Rahmen der Politischen Gespräche beim Europäischen Forum Alpbach hatte die Tiroler Tageszeitung die Gelegenheit, mit OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier zu sprechen. Und Zannier zeichnet kein ermutigendes Bild von der aktuellen Situation im Konfliktgebiet in der Ostukraine. „Die Waffenruhe wurde bis zu 1000-mal am Tag gebrochen, an der Front wurden wieder schwere Waffen in Stellung gebracht und fast jeden Tag fordert der Konflikt neue Opfer“, weiß der OSZE-Chef. Die Umsetzung des Abkommens von Minsk, das als zentralen Punkt auch den Abzug der schweren Kriegstechnik von der Front vorsieht, kommt nicht voran.

Laut Zannier sind bereits rund 1000 zivile Beobachter der OSZE vor Ort im Konfliktgebiet. Allerdings können sie sich in der Region nicht frei bewegen, besonders in den Separatistengebieten. Die Idee einer bewaffneten integrierten Polizeieinheit, um die Durchsetzungskraft der Beobachter-Mission zu erhöhen, war politisch nicht durchsetzbar. Von militärischer Seite ist keine Entspannung zu beobachten. Doch auf politischer Ebene gibt es zumindest Lichtblicke. So wurde zu Beginn des neuen Schuljahres eine neue Waffenruhe vereinbart, berichtet Zannier. Die OSZE will den Weg für Wahlen in den Separatistengebieten ebnen, der politische Prozess zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen kommt laut Zannier freilich nur sehr zögerlich in die Gänge. Auch was die geforderte Verfassungsreform in der Ukraine betrifft, wenngleich es in einigen Punkten Fortschritte gegeben hätte. Gegen einen Sonderstatus für die Rebellengebiete laufen Nationalisten freilich Sturm.

Und eines ist klar: Der Konflikt in der Ukraine hat neue tiefe Gräben zwischen Russland und dem Westen ausgehoben. „Wir befinden uns wieder in der Logik der Konfrontation“, erklärt Zannier. Aber die Instrumente, die im Kalten Krieg zur Entspannung geschaffen wurden, greifen heute nicht mehr. „Die Bedrohungslage ist eine viel komplexere geworden“, so Zannier.

Und Zannier will das Aufschaukeln der Konfrontation zwischen Europa und Russland verhindern: „Wir müssen stets das Gesamtbild im Auge behalten. Wir müssen Platz für Dialog und eine gemeinsame politische Agenda finden“, erklärte der OSZE-Chef. Bei globalen Bedrohungen gebe es ja Gemeinsamkeiten, wie etwa bei Strategien zur Bekämpfung des Terrorismus. Europa ist gefordert. „Die EU braucht eine einheitliche Strategie für den Umgang mit Russland“, erklärt der italienische Diplomat. Und: „Die Verhängung von Sanktionen kann nicht die einzige Antwort sein. Wir müssen Wege finden, um miteinander zu reden.“