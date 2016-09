Von Michael Gehler

Innsbruck – Am 26. April 1915 schloss die Entente in London einen Geheimvertrag mit Italien. Für seinen Kriegseintritt gegen die Mittelmächte sollte es Tirol südlich des Brenners erhalten. Nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie wurde im Vertrag von Saint-Germain 1919 das Kronland gegen seinen Willen geteilt. Das Trentino („Welschtirol“) und Südtirol kamen zu Italien.

Nach Machtübernahme der Faschisten 1922 folgte die gezielte Italianisierung. Die zwischen Mussolini und Hitler 1939 vereinbarte Umsiedlung der Südtiroler sollte das der „Achse“ Berlin-Rom noch im Weg stehende Hindernis beseitigen, aber bedingt durch den Kriegsverlauf nur einen Teil der „Optanten“ davon betroffen sein. Die Südtiroler Volkspartei forderte gleich nach Kriegsende das Selbstbestimmungsrecht, was die Siegermächte auf der Londoner Außenministerkonferenz im September 1945 in einer vorläufigen Entscheidung zurückwiesen. London drängte Rom zu einer Autonomie für Südtirol. Die definitive Regelung sollte aber erst auf der Pariser Friedenskonferenz im Folgejahr fallen.

Am Ende einer wechselhaften Entwicklung stand das zwischen Österreichs Außenminister Karl Gruber und Italiens Ministerpräsident Alcide De Gasperi am 5. September 1946 unterzeichnete Pariser Abkommen. Der schwammige Text gab nur zu wenig Optimismus Anlass, weil die kollektive Erinnerung an die faschistische Unterdrückung der Südtiroler noch sehr präsent war.

Kaum war die Tinte unter dem knapp zweiseitigen Dokument trocken, gab es schon Streit über die territoriale Abgrenzung des Autonomiegebiets, weil dessen Einbeziehung in eine erweiterte Region „Trentino-Alto Adige“ mit einer italienischen Mehrheit von 5:2 und entsprechende Einschränkungen für die Südtiroler drohten. Ein Dauerkonflikt war vorprogrammiert. Welche Hintergründe führten zu diesem Abkommen, das Kreisky später ein Dokument „einmaliger österreichischer Schwäche“ nannte?

Wien bekam seinen Staatsvertrag erst 1955. Der 36-jährige, außenpolitisch unerfahrene Tiroler Gruber war mit der Aufgabe, Südtirol zurückzuholen, schlicht überfordert. Als er zu erkennen glaubte, dass die Siegermächte nicht für eine integrale Lösung zu haben sind, fühlte er verfrüht – bevor definitiv entschieden wurde – mit großzügigen Wirtschafts- und übereilten Gebietskonzessionen („Bozner-“ und „Pustertal-Lösung“) vor. Er brachte zwar De Gasperi damit kurz in Verlegenheit, diskreditierte dadurch aber moralisch das Gesamtanliegen und musste konsequent den Rückzug antreten.

Angesichts der Sowjet-Besatzung mit Demontagen, Enteignungen und Verschleppungen sah Gruber Österreichs Existenzfähigkeit in Gefahr und einzig in Verbindung mit dem Westen und Italien als Partner seine Überlebenschance. Er kam daher De Gasperi so weit entgegen, dass das Abkommen einem Geschenk an Italien glich. Tatsächlich war es ein Erfolg der britischen Diplomatie, die das Minderheitenproblem auf bilaterale Weise lösen ließ und sich damit der politisch-moralischen Verantwortung für den Londoner Geheimvertrag von 1915 entzog. Die auf De Gasperi ruhenden Erwartungen als Hoffnungsträger aufgrund seiner altösterreichischen Vergangenheit und guter Kenntnisse über Südtirol waren ein verhängnisvoller Irrtum.

Er scheute sich, mit Gruber direkt zu verhandeln und entsandte nur den Unterhändler Nicolò Carandini nach Paris. Die Prioritäten der Südtiroler Delegation für die Friedenskonferenz lauteten: erstens Selbstbestimmung und Rückkehr zu Österreich. Sollte das nicht möglich sein: zweitens ein Freistaat sowie Liechtenstein als Übergangslösung, wie es der US-Diplomat und spätere Außenminister Dean Acheson vorgeschlagen hatte; widrigenfalls drittens eine Autonomie, allerdings nur allein für die Provinz Bozen als Minimallösung. Doch nicht einmal die dritte Wahl sollte es sein, sondern die befürchtete Regionalautonomie mit dem Trentino.

Die Bezeichnung „Magna-Charta für Südtirol“ ist daher eine übermäßige Beschönigung des Abkommens, da es eine eigene Autonomie für die Südtiroler verhindern half. Es war tatsächlich nicht mehr als eine brüchige Krücke, die die Südtiroler zwang, sich auf die eigenen Beine zu stellen. Das Pariser Abkommen war viel mehr ein Mittel zum Zweck einer Magna Charta für Trient. Weil es De Gasperi damit gelingen sollte, seine engeren Landsleute im Trentino in ein für sie attraktives Autonomiekonzept einzubeziehen, ihnen damit eine bevorzugte Sonderautonomie im Zentralstaat Italien zu geben und die Südtiroler zu majorisieren.

Österreich war zwar auf Basis der Vereinbarung in der Lage, die Wiedereinbürgerung der Südtiroler Optanten und teilweise auch ihre Rücksiedlung zu ermöglichen, allerdings war das Abkommen keine starke Argumentationshilfe für eine in weite Ferne gerückte, wirksame Autonomie für Südtirol allein, obwohl es Teil des Friedensvertrags mit Italien wurde. Die These von zeitgenössischen politischen Akteuren vom Pariser Abkommen als „Maximum des Möglichen“ ist jedenfalls nicht haltbar. Im Lichte der legitimen Südtiroler Forderungen war es ein Minimum vom Minimum, weil es keine Selbstverwaltung für Südtirol gab, was der eigentliche Fehlschlag war.

Für eine eigenständige Autonomie wäre mehr zu erreichen gewesen: Österreich war geostrategisch für den Westen auch wichtig. Das britische Angebot zur Präzisierung des Vertragstexts blieb von Gruber ungenutzt. Er wusste nicht, dass sein Handlungsspielraum gegenüber Italien größer war, zumal De Gasperi noch während der Pariser Friedenskonferenz die Zulassung einer Volksabstimmung in Südtirol fürchtete, die zeitgleich von einer interalliierten Kommission geprüft wurde. Diese Forderung war die stärkste Waffe, die Österreich in der Hand hatte. Gruber gab sie vorzeitig preis und verspielte damit das Kapital der Selbstbestimmung als Druckmittel in den Verhandlungen.

De Gasperi hatte die gleiche Forderung für Triest ganz bewusst zurückgestellt, um Südtirol zu halten und es in eine Sonderautonomie mit Trient einzubinden. Dass sich sehr viele Trentiner 1945/46 in unerwartet starkem Maß als „Tiroler“ bekannten und zu Österreich tendierten, war Anlass genug für ihn, das Anliegen Triest und Istrien für die Rettung Südtirols und den Erhalt des Trentino aufzugeben. Der Pariser Vertrag wurde in Folge nicht mit europäischem, sondern mit postfaschistischem Geist umgesetzt.

De Gasperi handelte dabei auch nicht als der viel gepriesene Europäer, der er erst später wurde: Eine Erwähnung der Ladiner im Abkommen untersagte er wie auch eine schiedsgerichtliche Regelung, die der Innsbrucker Völkerrechtler Eduard Reut-Nicolussi vorgeschlagen hatte. Gruber legte darauf auch keinen Wert. So war echter Minderheitenschutz kaum möglich. Die Trentiner selbst wollten Südtirol nicht entgegenkommen. Es folgten Jahre vergeblicher Bemühungen um Verbesserung der 1948 gewährten unzulänglichen Autonomie, die Claus Gatterer eine „Fassade“ nannte, und folglich die Anschläge der 1960er-Jahre. Die Kernthese lautet daher: Mit einer Magna Charta für Südtirol, sprich einer echten Autonomie, hätte es gar keine Attentate gegeben.

Auf der langen Wegstrecke vom Pariser Abkommen über das bessere Zweite Autonomiestatut 1972 bis zur Streitbeilegung vor der UNO 1992 konnten die Trentiner das Pariser Abkommen stets als ihren Erfolg feiern, was sie auch heute noch in Trient und nicht gemeinsam mit den Südtirolern in Bozen tun. Südtirol wird damit einmal mehr enttäuscht.

Buchtipp. Michael Gehler (Hrsg.): 1947 – Keine Einigung mit Trient. Sondierungen zwischen Bozen, Rom und Wien, in: Akten zur Südtirol-Politik 1945–1958, Bd. 2, Studienverlag