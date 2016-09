Von Anita Heubacher

Innsbruck – Heute und morgen zieht sich Schwarz-Grün zur Regierungsklausur nach Kitzbühel zurück. Wie jedes Jahr gilt dies als Auftakt zur politischen Herbstarbeit. Am Dienstag werden dann die Ergebnisse präsentiert. In einem Kindergarten. Schließlich soll „ein Erfolgsmodell“, die Kinderbetreuung in Tirol, verkauft werden. Angebot und Öffnungszeiten wurden, seit Bildungslandesrätin Beate Palfrader im Amt ist, ausgedehnt. Das Plansoll sei sogar mehr als erreicht, heißt es.

Beim Flüchtlingsthema sieht die Bilanz weit weniger erfolgreich aus. Tirol erfüllt seine Quote für Asylwerber nicht. Das ist mittlerweile die Regel und nicht die Ausnahme. Ewig mit der Quartiersuche beschäftigt, liefen Integrationsmaßnahmen spät an. Weder Asylwerber noch Asylberechtigte sind solidarisch in Tirol verteilt. Fünf Traglufthallen hat die Landesregierung um sechs Millionen Euro angekauft, um die meisten davon erst gar nicht auszupacken. Letzte Woche versalzten hochrangige ÖVP-ler der Landesregierung endgültig die „Gute-Nachrichten-Suppe“.

Die Landesregierung möge sich in Sachen Mindestsicherung bewegen, meinten Gemeindeverbandschef Ernst Schöpf und der Obmann des Wirtschaftsbundes Franz Hörl. Und das ist noch vornehm ausgedrückt. Die grüne Soziallandesrätin Christine Baur solle auf keinen Fall mit dem Bund in Sachen Mindestsicherung verhandeln. Die Grünen dorthin zu schicken, sei so, als würde man versuchen, einen Flächenbrand mit Benzin zu löschen, meinten Schöpf und Hörl. Beide verlangen eine Deckelung der Mindestsicherung und härtere Sanktionen bei Missbrauch des Sozialsystems. Integrationsunwilligen würden beide die Mindestsicherung zur Gänze und nicht „nur“ wie derzeit vorgesehen zu 50 Prozent streichen. „Teilhabe heißt, jener Gesellschaft, die für einen da ist, auch etwas zurückzugeben und nicht jede Lücke zu nützen, um das meiste für sich rauszuholen“, sagt Schöpf. Für eine Deckelung der Mindestsicherung spricht sich auch AK-Präsident Erwin Zangerl aus. Ebenfalls ÖVPler. Sonst würde das Sozialsystem gesprengt, meint er.

Eine Deckelung der Mindestsicherung hat Schwarz-Grün immer abgelehnt. Seitens der ÖVP wohl eher aus Rücksichtnahme auf den Koalitionspartner. Im Bund platzten im Sommer ÖVP-Granden mit restriktiven Vorschlägen zur Asylpolitik heraus, in Tirol zogen Schöpf, Hörl und Zangerl nach. Die Grünen würde es wohl bei einer Kürzung der Mindestsicherung zerreißen.

Am Dienstag nach der Klausur dürfte als Ergebnis präsentiert werden, dass künftig mehr Sach- statt Geldleistungen an Asylberechtigte ausbezahlt werden. Dazu bräuchte es allerdings Wohnungen, die die Behörden Asylberechtigten zuweisen könnten. Die seien bereits jetzt so gut wie nicht vorhanden, sagt der Sozialverein Dowas in Innsbruck.

Die Stadt will auf jeden Fall darüber diskutieren, die Mindestsicherung zu deckeln. Weil es keine offiziellen Obergrenzen für die Höhe der Miete gibt, falle die Mindestsicherung in Innsbruck hoch aus, warnten ÖVP und SPÖ. Das ziehe Asylberechtigte aus anderen Bundesländern an.