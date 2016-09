Von Thomas Hörmann

Natters – Die Polizei ist weg, der Tuberkulose-Patient auch, im Natterer Krankenhaus ist wieder der Alltag eingekehrt: „Der Rumäne wurde in der vergangenen Woche in seine Heimat zurückgebracht“, schildert Klaus Lamplmayr von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land das Ende der ersten Zwangsbehandlung eines Tbc-Patienten in Tirol: „Der Mann wurde aber nicht einfach an der Grenze ausgesetzt, sondern einem Krankenhaus übergeben. Damit die Behandlung fortgesetzt werden kann.“

Eine Behandlung, die der Bettler zunächst gar nicht wollte. Schon einmal ist er aus dem Natterer Krankenhaus geflüchtet. Als der Rumäne wieder von der Polizei aufgegriffen und zurück ins Spital gebracht wurde, kündigte er einen weiteren Fluchtversuch an. Eine Premiere war die Folge: Erstmals musste eine Tiroler Behörde einen Tuberkulose-Patienten zur Behandlung zwingen. Die BH wies Anfang August die Polizei an, den Rumänen rund um die Uhr zu bewachen. So kam es, dass einen Monat lang uniformierte Beamte vor einem Natterer Krankenzimmer Wache schoben. „Als Behörde ist man zu einer derartigen Zwangsmaßnahme gezwungen“, verweist Lamplmayr auf das Tuberkulose-Gesetz und die Ansteckungsgefahr. Das Gericht hat die Vorgangsweise übrigens abgesegnet.

Stichwort Tuberkulose: Die Infektionskrankheit ist in Tirol nach wie vor präsent. „Wir hatten heuer bereits vier Todesfälle“, sagt Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. „Zudem wissen wir von 27 Erkrankungsfällen.“ Zahlen, die durchaus ins langjährige Bild passen. So starben im gesamten Vorjahr fünf Menschen in Tirol an Tuberkulose, 37 erkrankten. 2014: ein Todesopfer, 34 Tbc-Patienten. Geändert hat sich allerdings das Verhältnis zwischen einheimischen Betroffenen und Patienten ausländischer Herkunft. „Früher waren von vier Erkrankten drei Tiroler“, sagt Katzgraber: „Inzwischen kommen auf drei heimische Tbc-Patienten vier Erkrankte ausländischer Herkunft.“ Was vor allem mit der schlechteren medizinischen Versorgungslage in den Herkunftsländern zu tun habe.

Betroffen sind vor allem Randgruppen wie Obdachlose oder auch Bettler aus Osteuropa: „Das ist ein Faktum, dass viele an Tbc leiden“, sagt Lamplmayr. Wobei Tbc nicht gleich Tbc ist – nur die offene Form ist ansteckend und muss behandelt werden, im Zweifelsfall sogar unter Polizeibewachung. Das Infektionsrisiko ist nicht allzu hoch: „Um sich anzustecken, muss man sich mit einem Patienten etwa acht Stunden durchgehend in einem Raum (z. B. Auto) aufhalten oder 40 Stunden lang Kontakt haben“, erklärt Hans-Peter Rammer, Leiter des Innsbrucker Gesundheitsamtes. Eine Übertragung von Tbc im Vorbeigehen sei daher sehr unwahrscheinlich.

Auch wer an (nicht offener) Tuberkulose erkrankt ist, muss sich regelmäßigen Kontrolluntersuchungen unterziehen. Die Intervalle hängen vor allem vom Zustand des Patienten ab.