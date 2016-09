Von A. Plank und S. Strobl

Innsbruck – Schon vor mehr als einem Jahrzehnt brachte der deutsche Liedermacher Reinhard Mey ein Problem aufs Tapet, das uns auch heute noch beschäftigt: Die Landflucht, die in manchen Regionen von der Stadtflucht abgelöst wurde. Erst heißt der Refrain: „Man muss in die Stadt, um in zu sein.“ Dann: „Man muss aufs Land, um in zu sein.“

Die Entwicklung des ländlichen Raums bleibt eine der zentralen politischen Herausforderungen, sagt LR Johannes Tratter. „Generell muss festgestellt werden, dass Stadt- und Landflucht sich in den letzten 150 Jahren periodisch abwechseln. So kämpfte Innsbruck im Jahr 2000, um nicht unter die 100.000-Einwohner-Marke zu fallen, Wien stellte sich 1990 auf die Eine-Million-Grenze ein, heute sind es rund zwei Millionen.“

Die klassische Unterscheidung zwischen Stadt und Land würde sich im Inntal zwischen Kufstein und Telfs in den nächsten Jahren aufheben, der Bereich zu urbanem Raum verdichten.

Mit welchen besonderen Herausforderungen die Gemeinden im Speckgürtel der Städte konfrontiert sind, macht der Hattinger BM Dietmar Schöpf klar (siehe Kasten). Christina Manzl, Geschäftsführerin des Tiroler „Forum Land“ war mit ihren Mitarbeitern vergangenes Jahr in ganz Tirol unterwegs. Die Fragestellung lautete: „Werden unsere Enkel hier noch leben?“ Für die Gemeinde Kitzbühel würde die Antwort wohl „Nein“ lauten, wenn sich nichts ändere, sagt Manzl. „Die Bevölkerung wird sich nahezu 1:1 austauschen. Junge Einheimische werden gehen, ältere Zweitwohnbesitzer werden sich ansiedeln“, sagt Manzl.

Regionalobmann Hermann Gahr stellt Aspekte des Bodenpositionspapiers vor, das vom Forum Land erarbeitet wurde. Ganz oben auf der Forderungsliste steht Verdichtung sowie die Reservierung wertvoller Flächen für die Landwirtschaft. Dafür sollten vermehrt minderwertige Flächen verbaut werden. Nach dem Stopp für Einkaufszentren in Tirol müsse auch einer für Supermärkte folgen, erklärt Gahr .

In Tirol kommen nur zwölf Prozent der Fläche für die Besiedelung in Frage. Um den Druck von der Inntalfurche zu nehmen, redet man über die Rodung von Wald ebenso wie über Tabuflächen wie den Innsbrucker Flughafen. Um den finanziellen Druck von kleinen Gemeinden zu nehmen, kommt das Thema Gemeindeverbände ins Spiel. Die Innsbrucker Architektin und Urbanistin Ursula Faix ist in der Tiroler Gemeindeentwicklung tätig. Das Einsatzgebiet ist vielfältig, es geht um die Neugestaltung eines brachliegenden Ortskerns, um Abwanderung oder um die Frage, wie die Gemeinde ein großes Grundstück sinnvoll bebaut. „Oft wissen die Gemeinden nicht, wo sie in 20 Jahren stehen wollen und mit wem sie sich zusammentun sollen.“

Gemeinden stehen vor der Herausforderung, auch hochwertige Jobs zu schaffen. „Viele Bürgermeister sind hier sehr engagiert“, beobachtet Faix. „Das Wichtigste ist der Breitbandausbau. Mit WLAN ist es nicht mehr so wichtig, wo der Firmensitz letztlich ist.“

Zusammenwachsen gibt es aber nicht nur im Inntal, sondern auch im Talkessel von Reutte. Der Reuttener Bürgermeister Luis Oberer denkt schon lange in Regionen und nennt das Beispiel Gewerbegebiete: „Es ist viel effizienter, wenn mehrere Gemeinden ein gemeinsames Gewerbegebiet anbieten, als jede noch so kleine Gemeinde bemüht sich mit enormem finanziellen Aufwand um ein eigenes.“ Dazu müsste die Kommunalsteuer überdacht werden. „Derzeit bekommt nur die Gemeinde des Betriebsstandortes die Kommunalabgabe. Die Wohnsitzgemeinde der Beschäftigten geht leer aus.“ Oberer denkt hier eine Verteilung nach Regionen an.