Innsbruck – Schöne Bilder von den Kalkkögeln geisterten gestern viele durchs Netz. Unberührt, ohne Lift, so solle es auch bleiben, meinen Naturliebhaber und die Initiative für den Erhalt des Bergmassivs. Die Kalkkögel ohne Lift gefallen auch dem jetzigen Axamer Bürgermeister Christian Abenthung. „Axams braucht keinen Brückenschlag“, erklärte der Dorfchef den Bezirksblättern. Er sei zur Pressekonferenz der Projektwerber eingeladen worden, sei aber nicht hingegangen. „Damit war die Gemeinde auch nicht offiziell vertreten.“

Ein Seitenhieb auf den ehemaligen Axamer Bürgermeister und noch ÖVP-Landtagsabgeordneten Rudolf Nagl. Er war sehr wohl zur Pressekonferenz am Montag nach Innsbruck gekommen. Mit ihm seine Mitstreiter, angeführt von der Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) und Innsbrucks Tourismusstadtrat Franz Gruber (ÖVP). Gestützt auf ein Gutachten des bekannten Juristen Heinz Mayer, wollten sie das Projekt wieder aufleben lassen. Oppitz und Gruber sind ganz klar dafür, dass die Mutterer Alm mit der Lizum und die Lizum via Kalkkögel mit der Schlick im Stubaital verbunden werden sollen. Die Grünen lehnen das vehement ab. Die ÖVP-Spitze auf Landesebene ebenso. Das Projekt sei rechtlich nicht umsetzbar.

Im Koalitionspapier zwischen Schwarz und Grün wurde es dezidiert in den koalitionsfreien Raum gestellt. Das wiederum könnte Nagl motivieren, einen Antrag im Landtag zu stellen. Für einen Initiativantrag braucht er vier Unterschriften. Die hätte er so gut wie in der Tasche. FPÖ und Impuls sind für den Zusammenschluss und stellen insgesamt sieben Abgeordnete. Man denke über die Möglichkeit nach, hieß es gestern seitens der Projektwerber. In der ÖVP würden vor allem die Wirtschaftsbündler unter Druck kommen. Deren Chef, Franz Hörl, kämpft wie ein Löwe für das Projekt. Eine unangenehme Situation für die 16 ÖVP-Abgeordneten und für die Koalition.

Damit der Brückenschlag im Landtag sicher nicht debattiert wird, würde ein entsprechender Antrag sehr wahrscheinlich im Landtagsausschuss versenkt. Auf Amtsdeutsch, ausgesetzt. In den Plenarsaal, wo man im koalitionsfreien Raum Mehrheiten quer durch alle Parteien suchen könnte, würde er es also nicht schaffen. Noch dazu müsste das Naturschutzgesetz geändert werden. Und das befinde sich nicht im koalitionsfreien Raum, betonten die Grünen immer. (aheu)