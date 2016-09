Von Angela Dähling

Strass i. Z. – Er gilt österreichweit als eine technische Besonderheit, der Düker (unter Druck stehendes Abwasserrohr) am Kasbach. Der Grund: „Die Leitung steht am tiefsten Punkt mit bis zu 20 bar unter Druck, da das Abwasser von Maurach am Achensee rund 100 Höhenmeter abwärts rauscht bis Höhe Tiwagwerk am Kasbach. Von dort wird es mittels eigenem Druck nach Fischl hinauf weitergeleitet“, erklärt Josef Dengg, Geschäftsführer des zuständigen Abwasserverbandes AIZ.

Doch vor rund neun Jahren begann der Ärger entlang der 1985 bis 1987 um 1 Mio. Euro errichteten Rohrleitung. Plötzlich senkten sich Teilstücke der danebenliegenden Kasbachstraße ab, weil sie von Kanalwasser unterspült worden waren. Zudem spritzte plötzlich Wasser aus dem Asphalt. „Grund waren Löcher an der Rohrsohle. In Fritzens, wo die gleichen Rohre desselben Herstellers verlegt wurden, hatte man dasselbe Problem“, weiß Betriebsleiter Christian Fimml. Daraufhin mussten entlang des Kasbachs sozusagen alljährlich zwei bis drei der fünf Meter langen gusseisernen Rohre repariert bzw. ausgetauscht werden. „Doch es gab keine Garantie, dass eine Reparatur wegen des enormen Drucks gehalten hätte“, erklärt Fimml. Ein Rechtsstreit mit der Herstellerfirma endete nach einem Jahr mit einem Vergleich: Der Abwasserverband AIZ erhielt eine fünfstellige Summe und einen Spezialpreis für neue Rohre.

Teuer kommt das Ganze die acht betroffenen Gemeinden Achenkirch, Steinberg, Eben, Buch, Gallzein, Jenbach, Wiesing und Strass aber dennoch. Zu 300.000 Euro Sanierungskosten kommen weitere 2,5 Mio. Euro für die neuen Rohre, die nun eine komplett verbesserte Innenbeschichtung haben. Für die Verlegung auf insgesamt rund 2,5 km Länge muss in den nächsten fünf Jahren ein- bis zweimal jährlich die Kasbachstraße komplett für einige Wochen gesperrt werden. „Wahrscheinlich immer nach Ostern und im Oktober oder November“, erklärt Dengg. Los geht es, wie berichtet, am 3. Oktober. Bis 5. November sollen 250 Meter Doppelleitungen verlegt werden. „Anders als mit einer Totalsperre ist das nicht zu machen“, sagt Dengg.

Die alten Rohre hätten eine Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren haben sollen. Dengg: „Wir hoffen, dass die neuen jetzt wenigstens 50 Jahre halten.“ Durch die Rohre fließt das Abwasser der drei Achenseegemeinden mit rund 5100 Haupt- und 1500 Nebenwohnsitzen sowie ca. 8000 Gästebetten bis zum Klärwerk in Strass.