Von Marco Witting

Innsbruck – Auf der Suche nach den glorreichen sieben Unterschriften. Das Remake des Western-Klassikers kommt zwar erst demnächst in die Kinos, bei der Tiroler SPÖ war aber eigentlich schon gestern High Noon angesagt. Und zwar in der Frage, ob Parteichef Ingo Mayr eben jene sieben Verzichtserklärungen zusammenbekommt, die ihm ein Nachrücken in den Tiroler Landtag ermöglichen. Doch gestern Nachmittag, nach der Sitzung, konnte Mayr kein Happy-End für sich verkünden. Der parteiinterne Krimi hat mittlerweile Überlänge.

Bis gestern waren die erforderlichen Unterschriften jedenfalls noch immer nicht beisammen. Mayr bestätigte am Telefon gegenüber der Tiroler Tageszeitung zwar eine entsprechende Sitzung, man sei aber ohnehin „laufend in verschiedensten Gesprächen“. Nachsatz: „Diese Gespräche sind gut verlaufen, werden aber sicher noch über das Wochenende hinaus andauern.“ Man wolle hier auch niemanden „unter Druck setzen“ und sich auch nicht terminlich auf ein Datum zur Entscheidung festlegen. Schließlich habe man genügend Zeit. Aber selbst Mayr ist klar, dass das Bild, das die Tiroler SPÖ in der Causa abgibt, „besser sein könnte“.

Nach dem überraschenden Rückzug von Gabi Schiessling am Dienstag hatten sich die parteiinternen Diskussionen um den Einzug von Parteichef Mayr in den Landtag in den vergangenen Tagen wieder zugespitzt. Gestern waren die Parteigranden bemüht, möglichst in Deckung zu gehen. Klubobmann Gerhard Reheis hatte im Vorfeld der gestrigen Sitzung ebenfalls gemeint, dass man keinen Druck ausüben wolle, und sich selbst optimistisch gezeigt.

Schiessling, die sich mit dem Oktober-Landtag nach 18 Jahren zurückziehen wird, hatte am Dienstag in Richtung Mayr gemeint: „Ich ziehe mich aus dem Landtag zurück, damit du mein Nachfolger werden kannst.“ Doch davor stehen eben noch die fehlenden Verzichtserklärungen. Und die führen weiterhin zu einer Zerreißprobe für die Partei.

Unklar ist vorerst, welche Unterschriften Mayr überhaupt noch fehlen. Doch die Bruchlinien sind klar. Die vor ihm gereihten Ersatzmitglieder aus dem Unterland, Klaus Gasteiger und Josef Auer, bemängelten den fehlenden regionalen Ausgleich in der Partei und wollten beispielsweise erst dann unterschreiben, wenn es auch die anderen Genossen gemacht hätten. Neben den Unterländern fehlt es im Landtagsklub künftig auch an Frauen. Nur noch Elisabeth Blanik vertritt diese hier im fünfköpfigen Klub.

Sofern der Plan aufgeht. Und wenn nicht? Dann könnte Elisabeth Blanik zur Schlüsselfigur werden. Die Lienzer Bürgermeistern war gestern krankheitsbedingt selbst nicht bei den Besprechungen und wusste am Nachmittag noch nichts über den Stand der Verhandlungen rund um die Unterschriften. Es sei aber anzunehmen, dass die Gespräche über die fehlenden Unterschriften eben ein paar Tage länger dauern würden. An Spekulationen, dass sie im Falle des Falles die Nachfolgerin von Mayr werden könnte, wollte sich Blanik gestern telefonisch dann auch erst gar nicht beteiligen. Mayr sei Vorsitzender und habe seine gewählten Stellvertreter.