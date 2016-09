Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Seit über acht Jahren versuchen die Projektwerber am Obernberger See den Neubau eines Gasthauses samt zehn Wohneinheiten zu realisieren. Der einstige Gasthof am See ist schon seit 2010 Geschichte und siecht dahin. Nach noch nicht rechtskräftigen bau- und gewerberechtlichen Genehmigungen lag heuer bereits die naturschutzrechtliche Genehmigung auf den Tischen des Landhauses. Aufgrund einer Stellungnahme des Gestaltungsbeirates griff LR Ingrid Felipe (Grüne) jedoch zur Notbremse per Weisung. Und installierte einen Privatgutachter zur neuerlichen Beurteilung des Landschaftsbildes, nachdem über diese Frage bereits von einem Amtssachverständigen beurteilt worden war. Das 74-seitige Gutachten erging schnell und bewertete die Auswirkungen des seit Jahren bekannten Projektes nun als „gravierend negativ“.

Die Projektwerber reichten nun eine Stellungnahme gegen dieses Gutachten ein. Und ließen gestern nach Recherchen gegenüber der TT auch eine Bombe platzen.

Demnach hatte sich genau jener von LR Felipe zum Gutachter bestellte Landschaftsplaner, der das Projekt nun so heftig kritisiert, am 5. Mai 2008 nach Gesprächen mit dem damaligen Projektwerber Gerhard Stocker um „die Erstellung eines Naturschutz-Einreichprojektes zum geplanten Neubau des Alpengasthofes Obernberger See – deep in outdoor Refugia – beworben“ und Stocker ein detailliertes Angebot erstellt. „In der Hoffnung, mit diesem Angebot Ihre Zustimmung zu finden“, verblieb der nunmehrige Gutachter gegenüber Stocker. Letztlich aber ohne Zuschlag.

Neben georteten inhaltlichen Ungereimtheiten starker Tobak für die Betreiber. Clemens Unteregger, Natur-Refugia-Geschäftsführer: „Der seltsame Felipe-Eingriff hat auch ein Gutes. Darauf haben sich eben nun erstmals öffentlich die Gemeinde und der Tourismusverband zum Projekt bekannt. Das rein von persönlichen Ansichten geprägte Gutachten weicht weit von einem geordneten Behördenverfahren ab.“ Refugia-Anwalt Thomas Kerle zur TT: „Nicht nur der Eingriff in ein laufendes Verfahren ist hier skandalös, sondern auch die Tatsache, dass sich LR Felipe einen Privatgutachter ausgesucht hat, der vor acht Jahren selbst ein Angebot für die Erstellung eines Projektes auf Basis des aktuellen Bauvorhabens gestellt hat. Die Unbefangenheit eines solchen Gutachters darf massiv bezweifelt werden!“