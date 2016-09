Von Helmut Wenzel

Landeck – Die Macher des Bachelor-Studiums „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“ am Standort Landeck haben einen Volltreffer gelandet. Ab 3. Oktober belegen rund 240 Studierende die sechssemestrige akademische Ausbildung,

Zunächst hatte man mit 30 Einsteigern pro Studienjahr gerechnet. Macht 90 Köpfe in drei Jahren. Weil nun entgegen aller Erwartungen fast dreimal so viele junge Leute das neue Studium machen, platzen die bisherigen Räume bzw. der Hörsaal im Obergeschoß eines MPreis-Marktes aus allen Nähten. Das bereitet auch den Professoren Sorge. „Wir müssen ein räumlich enges Jahr bewältigen“, räumte Studienleiter Prof. Peter Heimerl ein.

Um den Raumbedarf für das rasant wachsende Studium abdecken zu können, entschied man sich für eine 800 Quadratmeter große Lösung in einem Geschäftshaus am LanTech-Areal – in nächster Nähe zum bisherigen Standort. Das Objekt existiert allerdings erst auf Plänen. Bauherr bzw. Vermieter ist abermals die Lebensmittelkette MPreis. Der Studienbetrieb im neuen „Bachelor-Haus“ soll im Herbst 2017 beginnen.

Landecks Gemeinderat hat zuletzt die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Bau des Objekts fixiert. Der Bebauungsplan wurde in einer Sondersitzung Ende Juli beschlossen, vor wenigen Tagen haben die Mandatare auch die „Kernzonen-Widmung“ unter Dach und Fach gebracht.

Doch es gab einen Einspruch innerhalb der Auflagefrist. Der Landecker Unternehmer Gerhard Walser erklärte, der Bebauungsplan sei unzulässig. Womit der Bebauungsplan vorerst nicht rechtsgültig werden konnte.

„Die Stellungnahme von Walser ist aus sachlichen Gründen abzulehnen“, betonte der Obmann des Planungsausschusses, Vizebürgermeister Thomas Hittler, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die übrigen Mandatare sahen das auch so und wiesen den Einspruch ab.

Innerhalb der neuen Auflagefrist räumt der Gesetzgeber abermals Einspruchsmöglichkeiten ein – dieses Recht steht jedem Bürger zu. Die Stadt müsste dann jeden Einwand behandeln. Die Folgen wären Zeitverlust für den Bauwerber, der auf den Baubescheid weiter warten muss. „Die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht“, hob VBM Hittler hervor. Wegen des Einspruchs müsse der Bauwerber zumindest mit geringen Verzögerungen rechnen, sagte Hittler am Mittwoch.

Ob die Übersiedlung am Campus Landeck bzw. der Studienstart pünktlich im Herbst 2017 möglich ist, bestätigt derzeit niemand. Auch vom Bauwerber MPreis war dazu gestern keine Stellungnahme zu bekommen.